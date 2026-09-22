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    Leggett Dynamics Expands Asia Pacific Headquarters

    BESCHLEUNIGT KUNDENZUSAMMENARBEIT, INNOVATION UND REAKTIONSFÄHIGKEIT

     

    SHANGHAI, CHINA / ACCESS Newswire / 22. September 2026 / Leggett Dynamics feierte heute die feierliche Eröffnung seines erweiterten Hauptsitzes für den asiatisch-pazifischen Raum in Shanghai, China, und markierte damit die jüngste Investition im Rahmen der Wachstumsstrategie des Unternehmens für diese Region. Die erweiterte Anlage umfasst 40 Prozent mehr Bürofläche, einen Innovations-Showroom sowie einen multifunktionalen Bereich für Schulungen, Veranstaltungen und eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen Kunden, Lieferanten und internen Teams.

     

    „Wir erweitern nicht einfach nur unseren Hauptsitz für den asiatisch-pazifischen Raum in Shanghai. Wir bauen unsere Fähigkeit aus, schneller Innovationen zu entwickeln, enger zusammenzuarbeiten und einen größeren Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. Dies ist entscheidend in einem hart umkämpften Markt wie China, der das Nutzererlebnis in Fahrzeugen neu definiert und Komfort und Bewegung weltweit zum neuen Wettbewerbsfeld für die Markendifferenzierung macht“, sagte Marinela Cirstea, President von Leggett Dynamics.

     

    Die heutige feierliche Eröffnung in Shanghai spiegelt das langfristige Engagement von Leggett Dynamics im asiatisch-pazifischen Raum wider und ist Teil einer umfassenderen Strategie zum Ausbau regionaler Kapazitäten, zur Vertiefung von Kundenpartnerschaften und zur Beschleunigung von Innovationen.

     

    Während der heutigen Feier sagte Zhou Li, Direktor des Verwaltungsausschusses der Jinqiao Development Zone: „Es ist uns eine Ehre, diesen wichtigen Meilenstein gemeinsam mit Leggett Dynamics zu feiern. Die erweiterte regionale Zentrale des Unternehmens und der neue Technologie-Showroom spiegeln nicht nur das Vertrauen des Unternehmens in Shanghai wider, sondern auch die Stärke von Jinqiao als Standort, an dem globale Unternehmen Innovation entwickeln und wachsen können.“

     

    Die Veranstaltungsteilnehmer besichtigten die neuen Räumlichkeiten, darunter einen Innovations-Showroom, in dem das gesamte Portfolio an Komfort- und Bewegungssystemen der neuesten Generation von Leggett Dynamics präsentiert wird. Der Showroom wird nicht nur als Ausstellungsort für Produkte dienen, sondern auch als Zentrum für gemeinsame Entwicklung, in dem Kunden, Forschungs- und Entwicklungsteams sowie Branchenexperten gemeinsam Mobilitätserlebnisse der nächsten Generation definieren können.

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    IRW Press
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