Monopolkommission warnt vor Bumerang beim Spritpreisdeckel
- Deckel könnte Preisniveau nach oben ziehen
- Tankstellen könnten sich am Höchstpreis orientieren
- Kommission warnt vor Absprachen der Mineralölbranche
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der geplante Spritpreisdeckel könnte nach Einschätzung der Monopolkommission einen unerwünschten Effekt haben und das Preisniveau sogar nach oben ziehen. "In der Praxis wird ein Deckel oft zum Zielpreis, an dem sich auch günstigere Tankstellen orientieren", sagte der Vorsitzende der Monopolkommission, Tomaso Duso, der "Süddeutschen Zeitung".
Die Bundesregierung hatte am Freitag außer einer dreimonatigen Steuersenkung auf Benzin und Diesel auch einen "Spritpreisdeckel nach dem Vorbild Luxemburgs oder Belgiens" angekündigt. Dieser soll spätestens zum 1. Januar eingeführt werden und für die Zeit der Energiepreiskrise wirksam bleiben. Um das Verfahren zur Ermittlung von Höchstpreisen festzulegen, will der Bund in Gespräche mit der Mineralölwirtschaft eintreten.
Duso warnte, darin liege die Gefahr von Absprachen innerhalb der Branche. So basiere der belgische Höchstpreis seit 1974 auf einem Vertrag zwischen Regierung und Mineralölverband. Eine Untersuchung zeige, dass ein Teil der Tankstellen den Höchstpreis nutze, um sich zu koordinieren, ohne dass er sie tatsächlich beschränke. "In einem konzentrierten Markt ist das aus wettbewerblicher Sicht genau das Falsche", sagte Duso./brd/DP/nas
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Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
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ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
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Es ist aber kein unaufhaltsamer Ölschock.
An den Terminbörsen wird noch um 109 Dollar für das Barrel Brent gefeilscht. Wer jedoch wissen will, wie viel die globale Maschinerie tatsächlich für ihren Antrieb bezahlt, darf nicht auf die Bildschirme der Spekulanten schauen. Er muss an die Verladeterminals blicken.
Dort ist die Illusion längst verflogen:
Der physische Notstand: Wer heute echtes Rohöl auf ein Schiff laden will, zahlt 122 Dollar für Dated Brent, 121 Dollar für omanisches Rohöl und bis zu 131 Dollar für Murban aus den Emiraten. Eine Prämie von über 20 Dollar auf das Papier-Future zeigt: Die Lager sind leer, und Raffinerien zahlen buchstäblich jeden Preis für die sofortige Lieferung.
Der Mitteldestillat-Kollaps: Der Aufschlag für leichte Qualitäten wie Murban ist kein Zufall. Es fehlt an Diesel. US-Diesel bricht mit über 6 Dollar pro Gallone alle historischen Marken. Zusammen mit Crack-Spreads von 80 bis 90 Dollar schlägt das veredelte Fass für die Realwirtschaft mit rund 200 Dollar zu Buche.
Die Entkopplung: Die Notenbanken starren auf Termin-Indizes, während die Logistikketten, die Bagger und die Traktoren bereits mit 200-Dollar-Energie betankt werden.
Ein Finanzsystem kann Kurse über Monate mit Derivaten und 0-DTE-Strukturen glätten. Es kann aber keinen Treibstoff herbeidrucken, der nicht raffiniert wurde.
Der Ölpreisschock und der Raffinerieschock haben fusioniert. Die Differenz zwischen 109 Dollar auf dem Papier und 131 Dollar an der Pier ist das Preisschild für den Realitätsverlust der Märkte.