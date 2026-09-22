Trump ruft Staaten zu Austritt aus Strafgerichtshof auf
Für Sie zusammengefasst
- Trump fordert Staaten zum Austritt aus dem IStGH auf
- Aufruf richtet sich an alle Mitgliedstaaten weltweit
- Trump äußerte den Appell bei der UN-Vollversammlung
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat die Nationen weltweit zum Austritt aus dem Internationalen Strafgerichtshof aufgerufen. "Ich fordere alle Staaten, die Mitglieder des Internationalen Strafgerichtshofs sind, auf, sofort aus dieser skrupellosen Institution auszutreten", sagte er in seiner Rede bei der UN-Vollversammlung in New York./jcf/DP/nas
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