Rohstoffpreise Überblick
Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.09.2026
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.334,24USD pro Feinunze und notiert damit -0,22 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,09 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,95USD und verzeichnet ein Minus von -0,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,33USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|1.298,00USD
|-0,50 %
|Platin
|1.822,00USD
|+1,14 %
|Aluminium
|3.244,64USD
|+0,46 %
|Erdgas
|2,920USD
|+3,19 %
Rohstoff des Tages: Erdgas
Mit einem Tages-Plus von +3,19 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.
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Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.09.26, 17:29 Uhr.