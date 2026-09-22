Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 22.09.2026

Der Goldpreis liegt aktuell bei 4.334,24USD pro Feinunze und notiert damit -0,22 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 65,97USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -0,09 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 99,95USD und verzeichnet ein Minus von -0,13 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 91,33USD und verzeichnet ein Minus von -0,70 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.298,00 USD -0,50 % Platin 1.822,00 USD +1,14 % Aluminium 3.244,64 USD +0,46 % Erdgas 2,920 USD +3,19 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +3,19 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 22.09.26, 17:29 Uhr.