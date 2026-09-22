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    Trump spricht erneut von baldiger Lösung im Ukraine-Krieg

    Für Sie zusammengefasst
    • Trump stellt baldiges Kriegsende in Aussicht
    • USA arbeiten mit Russland und Ukraine an einer Lösung
    • Trump erwägt bei Bedarf neue Sanktionen gegen Russland
    Trump spricht erneut von baldiger Lösung im Ukraine-Krieg
    Foto: Stringer - dpa

    NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump hat vor der UN-Vollversammlung abermals ein baldiges Ende des Ukraine-Kriegs in Aussicht gestellt. Die USA arbeiteten eng mit der Führung Russlands und der Ukraine zusammen, sagte er in New York. Man werde den Konflikt lösen - und zwar schneller als die Leute dächten, behauptete Trump. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine läuft seit Februar 2022 und frühere Ankündigungen Trumps, den Konflikt beenden zu können, blieben seither folgenlos.

    Zugleich deutete der US-Präsident an, dass er den Druck auf Russland verstärken könnte. Er verwies auf das jüngst verabschiedete US-Gesetz, das ihm Vollmachten gibt, neue Sanktionen gegen Russland zu verhängen. "Und wenn es nötig wird, werde ich sie verwenden müssen", sagte Trump vor den Vereinten Nationen. Seine Regierung hatte die Unterstützung der Ukraine im Vergleich zu Maßnahmen unter seinem Vorgänger Joe Biden zurückgefahren./so/DP/mis






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