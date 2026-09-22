Der Börsen-Tag
DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: MDAX & SDAX schlagen US-Börsen
Deutsche Indizes ziehen davon, während die Wall Street schwächelt: Vor allem MDAX, SDAX und TecDAX glänzen, der DAX tritt auf der Stelle und die US-Leitindizes hinken hinterher.
Foto: Marek SLUSARCZYK - stock.adobe.com
Entwicklung der IndizesAn den Aktienmärkten zeigen sich heute gemischte Vorzeichen mit einer auffälligen Spreizung zwischen den deutschen und den US-Standardindizes. Der DAX notiert aktuell bei 25.566,94 Punkten und liegt mit einem Minus von 0,27 Prozent leicht im Rückwärtsgang. Während der deutsche Leitindex schwächelt, können die Nebenwerte zulegen: Der MDAX steigt um 0,73 Prozent auf 31.495,04 Punkte, der SDAX gewinnt sogar 0,81 Prozent auf 18.426,53 Punkte. Auch Technologiewerte präsentieren sich freundlich: Der TecDAX erhöht sich um 0,34 Prozent auf 4.024,25 Punkte. In den USA zeigt sich dagegen ein etwas schwächeres Bild. Der Dow-Jones-Future (US 30) steht bei 51.771,25 Punkten und verliert 0,59 Prozent. Der breiter gefasste US 500 notiert mit 7.762,08 Punkten nur knapp im Minus und gibt um 0,07 Prozent nach. Insgesamt laufen damit die deutschen Indizes – mit Ausnahme des DAX – heute besser als die großen US-Leitindizes. Besonders die mittelgroßen und kleineren deutschen Werte im MDAX und SDAX stechen mit deutlichen Aufschlägen hervor.
DAX: Zalando an der Spitze, Allianz unter DruckIm DAX setzte sich Zalando mit einem Plus von 3,84 Prozent an die Spitze. Beiersdorf und GEA Group folgten jeweils mit 2,82 Prozent. Auf der Verliererseite führte Allianz mit einem Minus von 3,14 Prozent. Rheinmetall büßten 2,63 Prozent ein, Deutsche Bank verloren 1,96 Prozent. Zwischen dem stärksten und dem schwächsten DAX-Wert lag damit eine Spanne von 6,98 Prozentpunkten.
MDAX: AUMOVIO und Fraport vorn, United Internet schwachIm MDAX lagen AUMOVIO und Fraport mit jeweils 4,38 Prozent vorn. Salzgitter gewann 4,37 Prozent. Den stärksten Rückgang verzeichnete United Internet mit minus 3,45 Prozent, gefolgt von RENK Group mit minus 2,58 Prozent und flatexDEGIRO mit minus 2,43 Prozent. Die Differenz zwischen Spitzen- und Schlusswert betrug 7,83 Prozentpunkte.
SDAX: SMA Solar Technology dominiert, NORMA Group am EndeSMA Solar Technology war im SDAX mit einem Kursanstieg von 6,07 Prozent der stärkste Wert. LPKF Laser & Electronics legten 5,45 Prozent zu, Douglas verbesserten sich um 5,44 Prozent. Dem standen deutliche Verluste gegenüber: NORMA Group fielen um 6,26 Prozent, Secunet Security Networks um 3,60 Prozent und GFT Technologies um 3,35 Prozent. Damit reichte die Spanne zwischen Top- und Flopwert bis auf 12,33 Prozentpunkte.
TecDAX: SMA Solar Technology erneut SpitzenreiterAuch im TecDAX führte SMA Solar Technology mit plus 6,07 Prozent das Feld an. Draegerwerk stiegen um 4,02 Prozent, Nemetschek um 3,42 Prozent. Bei den schwächsten Werten verloren United Internet 3,45 Prozent. OHB gaben 2,72 Prozent ab, HENSOLDT büßten 2,11 Prozent ein. Zwischen dem besten und dem schlechtesten Wert lagen 9,52 Prozentpunkte.
US 30: Amgen gewinnt, Flopwerte ebenfalls im PlusIm US 30 erzielte Amgen mit 4,58 Prozent den stärksten Kursanstieg. Merck & Co legten 2,39 Prozent zu, Sherwin-Williams gewannen 1,32 Prozent. Auffällig ist, dass auch die ausgewiesenen Flopwerte im Plus lagen: Merck & Co und Sherwin-Williams wurden erneut mit 2,39 beziehungsweise 1,32 Prozent genannt, The Home Depot stieg um 1,31 Prozent. Der Abstand zwischen dem Topwert Amgen und dem niedrigsten der genannten Werte betrug 3,27 Prozentpunkte.
US 500: Monolithic Power Systems an der SpitzeIm US 500 führten Monolithic Power Systems mit einem Plus von 6,50 Prozent. Moderna gewannen 5,92 Prozent, Autozone stiegen um 5,88 Prozent. Auch die schwächsten genannten Werte notierten positiv: Eli Lilly legten 1,11 Prozent zu, Western Digital und Meta Platforms (A) jeweils 1,09 Prozent. Zwischen Monolithic Power Systems und den beiden Schlusslichtern lag ein Abstand von 5,41 Prozentpunkten.
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