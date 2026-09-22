Gen Digital Aktie aktuell im Rückgang - Kursentwicklung am 22.09.2026

Bei Gen Digital geht es heute abwärts: Die Aktie gibt um -6,21 % nach und notiert bei 23,850€. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,51 %, geht es heute bei der Gen Digital Aktie nach unten. Bietet der aktuelle Kurs eine günstige Einstiegschance?

Gen Digital ist ein führender Anbieter im Bereich Cybersicherheit, spezialisiert auf Datenschutz und Privatsphäre. Hauptprodukte sind Antivirus-Software, Identitätsschutz und VPN-Dienste. Es konkurriert mit McAfee, Kaspersky und NortonLifeLock und hebt sich durch innovative Lösungen und Benutzerfreundlichkeit ab.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Gen Digital nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +20,67 %.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -11,95 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Gen Digital auf +7,88 %.

Während Gen Digital deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,11 %.

Gen Digital Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -11,95 % 1 Monat -3,96 % 3 Monate +20,67 % 1 Jahr +2,64 %

Informationen zur Gen Digital Aktie

Stand: 22.09.2026, 18:00 Uhr

Es gibt 599 Mio. Gen Digital Aktien. Damit ist das Unternehmen 14,97 Mrd.EUR € wert.

Gen Digital Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der Gen Digital Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Gen Digital Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.