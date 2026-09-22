ROUNDUP/Aktien Frankfurt Schluss
Ölpreise und Renditen stützen kaum
- Dax schließt nach volatilem Handel kaum verändert
- MDax gewinnt 0,92 Prozent auf 31.529,91 Punkte
- Ölpreise und US-Renditen prägen weiter den Dax
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag nach einem volatilen Handelsverlauf kaum verändert geschlossen. Zum Schluss notierte der deutsche Leitindex 0,02 Prozent höher bei 25.578,85 Punkten. Besser schlug sich der MDax der mittelgroßen Unternehmen, der 0,92 Prozent auf 31.529,91 Punkte gewann.
Nach wie vor hängt die Dax-Entwicklung weitgehend von den Ölpreisen und US-Anleiherenditen ab. Vor allem die zuletzt fast stagnierenden Ölpreise hatten zeitweise deutlich nachgegeben und dem Index nach dem guten Wochenauftakt weiter Schwung gegeben. An der für den kurz- bis mittelfristigen Trend wichtigen 50-Tage-Linie war allerdings Endstation für den Dax, zumal die US-Börsen eine durchwachsene Kursentwicklung zeigten.
Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets verwies darauf, dass der Preis der Ölsorte Brent kurzzeitig unter die psychologisch wichtige Marke von 100 US-Dollar gefallen sei. "Jetzt muss allerdings aus dem Unterschreiten der runden Marke ein nachhaltiger Abwärtstrend werden, damit daraus ein stärkerer Impuls für den Dax entsteht", betonte der Experte. "Lediglich ein kurzer Ausflug nimmt den Anlegern ihre Inflationssorgen nicht."
Die wiederholt erklärte iranische Verhandlungsbereitschaft im Konflikt mit den USA hatte die Ölnotierungen zeitweise deutlich unter Druck gesetzt. Parlamentspräsident Mohammed Bagher Ghalibaf betonte allerdings laut iranischen Medienberichten: "Diplomatie bedeutet keine Kapitulation, sondern die Umwandlung der Stärke auf dem Feld in politische Errungenschaften." An US-Präsident Donald Trump gerichtet sagte der iranische Chef-Unterhändler: "Er muss wissen, dass er dem iranischen Volk und den Streitkräften seine Macht nicht aufzwingen kann."
Trump seinerseits stellte noch vor der UN-Vollversammlung in New York eine weitreichende Entscheidung im Iran-Krieg in Aussicht, was die Ölpreise wieder etwas unterstützte. Option eins sei ein Abkommen, das es dem Iran erlaube, zu großer wirtschaftlicher Stärke zurückzufinden. Der andere Weg sei die Vernichtung der Islamischen Republik. Damit hatte der US-Präsident dem Iran allerdings schon mehrfach gedroht, ohne die dortige Führung zum Einlenken zu bewegen.
Im Dax zählten Einzelhandels- und Konsumgütertitel wie Zalando , Adidas , Beiersdorf und Henkel mit bis zu plus 3,7 Prozent zu den größten Gewinnern. Bei Adidas verwiesen Börsianer auf eine Kaufempfehlung des US-Finanzdienstleisters StoneX.
Die Anleger von Hornbach Holding konnten sich mit guten Branchennachrichten aus Großbritannien über ein Kursplus von 3,7 Prozent freuen. Die Titel der dortigen Baumarktkette Kingfisher sprangen dank starker Halbjahreszahlen um gut zwölf Prozent hoch.
Außerhalb der bekannten deutschen Indizes zogen die Anteilscheine von Circus um 5,6 Prozent an. Das auf KI-gestützte Robotik spezialisierte Technologieunternehmen nahm den kommerziellen Betrieb in den Vereinigten Arabischen Emiraten auf.
Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es am Dienstag letztlich um 0,1 Prozent bergauf. Außerhalb der Eurozone trat der Züricher SMI ähnlich wie der Dax auf der Stelle, während der Londoner FTSE 100 um 0,3 Prozent nachgab. Der New Yorker Leitindex Dow Jones Industrial sank zum europäischen Handelsende um 0,6 Prozent, wogegen der vortags bärenstarke, technologielastige Nasdaq 100 um weitere 0,5 Prozent zulegte./gl/nas
--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur adidas Aktie
Die adidas Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,17 % und einem Kurs von 76,24 auf Tradegate (22. September 2026, 18:08 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der adidas Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
adidas zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,8000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,8600 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 208,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 230,00EUR was eine Bandbreite von +36,19 %/+56,62 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu DAX - 846900 - DE0008469008
Das denkt die wallstreetONLINE Community über DAX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Guten Morgen! 😄
Endlich ist die Börsenwelt wieder gerettet. Nach dem Zähneputzen kurz das Fenster geöffnet, einmal tief durchgeatmet, den Himmel inspiziert – und schon steht die Tagesrichtung fest. 🔮📈📉
50/50 – mehr braucht es offenbar nicht. Alle Charts, Indikatoren, Unternehmenszahlen, Wirtschaftsdaten und sonstigen Kleinigkeiten, mit denen sich andere Leute völlig unnötig beschäftigen, können wir damit getrost in die Tonne treten. 😂
Und selbstverständlich gibt es nur zwei Möglichkeiten: Börsencrash oder … Börsencrash. Dazwischen scheint sich die Börse bislang erfolgreich zu verstecken.
Ich finde es immer wieder faszinierend, mit welcher Gewissheit manche Menschen die komplette Finanzwelt erklären können, während der Rest der Marktteilnehmer noch so tut, als wäre Börse ein klein wenig komplexer als ein Blick aus dem Küchenfenster. 😎
Aber gut – schön, dass uns wenigstens jemand zuverlässig mitteilt, was die Börse heute wieder zu tun hat. Jetzt müssen wir nur noch herausfinden, warum die Börse selbst davon offenbar noch nichts weiß. 😂
Du scheinst bei nahezu jeder Diskussion zunächst einmal das Negative herauszufiltern und anschließend den Eindruck zu vermitteln, dass du als Einziger die Charttechnik und die Funktionsweise der Börse verstanden hast – während der Rest offenbar noch im Einsteigerseminar sitzt.
Dabei wäre ein Forum eigentlich ein ziemlich guter Ort für unterschiedliche Einschätzungen, Argumente und einen konstruktiven Austausch. Es geht schließlich darum, Perspektiven gegenüberzustellen und nicht darum, bei jeder Gelegenheit den selbsternannten Börsenprofessor mit Lehrstuhl für „Ich weiß es besser“ zu geben.
Kritische Einschätzungen sind absolut legitim und können durchaus wertvoll sein. Ein dauerhaftes Weltuntergangsszenario als alleinige Analysegrundlage wird allerdings irgendwann auch nicht überzeugender, nur weil man es mit besonders viel Selbstsicherheit vorträgt.
Für die ganz große Apokalypse gibt es sicher geeignetere Bühnen – vielleicht dort, wo man ohnehin schon auf den Untergang wartet und die Sprüche dazu gleich passend in den Himmel schreibt.
Ein bisschen mehr fachlicher Austausch und ein bisschen weniger missionarischer Untergangsprophetismus würden der Diskussion jedenfalls nicht schaden.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9383/board/20260916075540-scalping-ideen-2026-09-16-morgen.png
QUELLEN · HINWEISE · DISCLAIMER
Stand der Recherche: 16.09.2026, 08:00 MESZ
HINWEISE ZUM BILD
- Gezeigt wird nur der DAX (Xetra-Kassa). Dow Jones und Nasdaq-100 folgen ggf. im Nachmittagsbriefing.
- Die drei Kerzen (11.09., 14.09., 15.09.) sind vollständig belegte Xetra-Werte (O/H/T/C).
- Alle Marken sind eigene Floor-Trader-Berechnungen auf Intraday-Extremen der Xetra-Kassa.
- Trendlinien-Werte im Bild, Anker offengelegt:
steile Linie = Tief 23.07. (24.696,59) -> Tief 10.09. (25.361,15), +19,0 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.437,10;
flache Mai-Kante = Tief 18.05. (23.797,33) -> Tief 10.06. (24.043,52), +14,5 Pkt/Tag, Wert am 16.09.: 25.057,24.
- Thesen-Check (15.09. vereinbart): Xetra-Schluss am 15.09. = 25.402,28, also 16 Punkte unter der
steilen Linie (25.418,11) -> Bruch ist schlussbestätigt, wenn auch hauchdünn.
- Die Ideen sind als Bereiche formuliert — sie werden nur gültig, wenn der Markt sie erreicht.
- Heute 20:00/20:30 MESZ Fed-Entscheid und Pressekonferenz: rundherum ist mit schnellen
Ausschlägen zu rechnen; ohne Kursbestätigung ist keine Idee aktiv.
QUELLEN
- OHLC Xetra: finanzen.net (historische Kurse) und Yahoo Finance (^GDAXI) — deckungsgleich.
Di 15.09.: O 25.360,32 · H 25.478,98 · T 25.172,89 · C 25.402,28 (−0,15 %), Volumen 48,82 Mio.
- USA Dienstag: dpa-AFX „Aktien New York" (15.09.) via finanzen.at; Schlussstände über
finanzen.at-Ticker (16.09., morgens): Dow 52.093 (−0,6 %), Nasdaq-100 28.938 (−0,7 %),
Brent 108,60 USD (+2,7 %).
- Fed-Ablauf: Stuttgarter Zeitung (14.09.) und Berliner Morgenpost (15.09.) — Entscheid 20:00 MESZ,
Pressekonferenz Warsh 20:30 MESZ, dazu neue Projektionen (SEP/Dot-Plot); aktuelle Spanne
3,50–3,75 %, bei +25 bp künftig 3,75–4,00 %; Erhöhungschance ~90 % laut CME FedWatch (via CBS, 11.09.).
- Vorbörse: finanzen.net-Indikation vom 16.09., 07:41 Uhr (25.469,00, +0,26 %).
- Termine: börsennews-Tagesvorschau (15.09.) via finanznachrichten.de — GB-Verbraucherpreise,
US-Einzelhandelsumsätze August, Fed-Entscheid. Zeiten im Bild in MESZ.
TERMINE (AUSZUG)
- Heute · 08:00 MESZ · GB · Verbraucherpreise August
- Heute · 14:30 MESZ · USA · Einzelhandelsumsätze August
- Heute · 15:30 MESZ · USA · Kassa-Eröffnung
- Heute · 20:00 MESZ · USA · Fed-Zinsentscheid
- Heute · 20:30 MESZ · USA · Pressekonferenz Fed-Chef Warsh + neue Projektionen (SEP/Dot-Plot)
DISCLAIMER
Nur meine Meinung. Keine Anlageberatung. Viel Erfolg Euch allen.
© 2026 MelRoNiKay · Eigene Darstellung · Weitergabe nur mit Quellenangabe