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    Wadephul verlangt UN-Reform

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    Kräfte bündeln, mehr Effizienz

    Für Sie zusammengefasst
    • Wadephul fordert tiefgreifende UN-Reformen
    • UN soll Konflikte lösen statt nur verwalten
    • Neuer UN-Chef soll Reformprozess vorantreiben
    Wadephul verlangt UN-Reform - Kräfte bündeln, mehr Effizienz
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    NEW YORK (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul ruft die Vereinten Nationen angesichts von Kriegen und Krisen zu tiefgreifenden Reformen auf. "Wollen wir es wirklich zulassen, dass das Boot, in dem wir sitzen, aufs Kentern zutreibt? Oder wollen wir unsere Kräfte bündeln und das Ruder herumreißen", sagte der CDU-Politiker am Rande der Generaldebatte der Vollversammlung der Vereinten Nationen (UN) vor Journalisten in der US-Ostküstenmetropole New York.

    Die Welt sei "in einem Modus der Dauereskalation" und die UN, deren Hauptaufgabe eigentlich Konfliktverhütung sei, "in schwerem Fahrwasser", kritisierte Wadephul. Die Vereinten Nationen müssten effizienter werden. "Wir brauchen eine funktionierende UN, die die großen globalen Fragen adressiert, die eine Rolle bei der Lösung von Konflikten spielt und diese nicht vor allem verwaltet", sagte er. Die UN brauche einen "Geist der Erneuerung".

    Ein neuer Generalsekretär oder eine neue Generalsekretärin werde sich daher entschlossen an die Spitze des Reformprozesses setzen müssen, verlangte Wadephul. António Guterres scheidet zum Ende des Jahres nach zwei Amtszeiten und rund zehn Jahren als UN-Generalsekretär aus dem Amt. Aktuell sind acht Kandidaten im Rennen um den Posten als UN-Generalsekretär. Ein Favorit zeichnet sich bisher noch nicht ab./bk/DP/mis






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