Wacker Chemie reduziert Siltronic-Anteil weiter
Platziert 2,2 Millionen Aktien
- Wacker verkauft 2,2 Millionen Siltronic-Aktien
- Anteil an Siltronic sinkt auf knapp 15 Prozent
- Siltronic-Aktie fällt auf Tradegate um 4,5 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie reduziert die Beteiligung am Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic weiter. Im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens sollen 2,2 Millionen Siltronic-Papiere - rund 6,7 Prozent des Grundkapitals - an institutionelle Anleger verkauft werden, wie der Chemiekonzern am Dienstag kurz nach dem Ende des Xetra-Haupthandels mitteilte. Danach würde das im MDax notierte Unternehmen noch knapp 15 Prozent an Siltronic halten, deren Aktien auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt zu 79,05 Euro den Besitzer wechselten. Das sind 4,5 Prozent weniger als zum Xetra-Schluss. Wacker Chemie notierte leicht unter dem Xetra-Schluss.
Zuletzt hatte Wacker Chemie im Mai die Beteiligung an der einstigen Konzerntochter deutlich reduziert, und zwar um 2,1 Millionen Aktien. Damals waren noch 89,35 Euro je Papier erlöst worden./mis/nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,86 % und einem Kurs von 31.537 auf Ariva Indikation (22. September 2026, 18:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +14,65 %/+52,87 % bedeutet.