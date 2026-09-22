Trump will Begriff KI mit 'Superintelligenz' ersetzen

NEW YORK (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump will den Begriff "Superintelligenz" anstelle der gewohnten Bezeichnung Künstliche Intelligenz etablieren. In amerikanischen Regierungsdokumenten werde künftig von Superintelligenz die Rede sein - und hoffentlich werde der Rest der Welt das übernehmen, sagte Trump vor der UN-Vollversammlung. Der Begriff Künstliche Intelligenz lasse die Technologie "fake" erscheinen, begründete der US-Präsident seinen Vorstoß. "Und sie ist nicht fake. Sie ist tatsächlich erstaunlich."

Zugleich bekräftigte Trump, dass er auf eine beschleunigte KI-Entwicklung in den USA setzt - trotz wachsender Warnungen vor existenziellen Risiken der Technologie. "Ich werde nicht das Wachstum von etwas abwürgen, das größer sein wird als die Industrie-Revolution", sagte er in New York. Die USA seien bei KI China und dem Rest der Welt weit voraus, und dies werde auch so bleiben.