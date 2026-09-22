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    Börse Wien Schluss

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    Stimmung bleibt erst einmal gut

    Für Sie zusammengefasst
    • ATX steigt um 0,29 Prozent auf 6.920,37 Punkte
    • Sinkende Ölpreise geben den Börsen Rückenwind
    • AT&S führt mit 10,4 Prozent den ATX deutlich an
    Börse Wien Schluss - Stimmung bleibt erst einmal gut
    Foto: Akos Stiller - Wiener Börse

    WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Dienstag zugelegt. Der Leitindex ATX schloss mit einem Plus von 0,29 Prozent auf 6.920,37 Punkte. Die europäischen Börsen lieferten ein ähnliches Bild.

    Rückenwind kam von einem Rückgang der Ölpreise, die unter die 100-Dollar-Marke fielen und guten Börsenvorgaben aus den USA und Asien. Die Ölpreise fallen wegen der wachsenden Hoffnung auf eine diplomatische Lösung des Iran-Kriegs. So stellt die iranische Führung im Konflikt mit den USA abermals Verhandlungen in Aussicht. Zudem berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo, dass der Iran angeboten habe, die Straße von Hormuz innerhalb von sieben Tagen wieder zu öffnen, sofern die amerikanische Blockade aufgehoben werde.

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    Im Euroraum wiederum hat sich die Stimmung der Verbraucher im September stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für das Konsumklima sank gegenüber dem Vormonatswert um einen vollen Punkt auf minus 16,5 Punkte, wie aus der am Dienstag veröffentlichten Umfrage der EU-Kommission hervorgeht. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Rückgang auf minus 16,0 Zähler gerechnet.

    International zogen vor allem technologielastige Werte an. Das zog wiederum die Papiere des Halbleiterproduzenten AT&S in die Höhe, die an der Spitze des ATX 10,4 Prozent zulegen konnten. AT&S baut zudem laut einer Unternehmensmitteilung die Zusammenarbeit mit dem Silicon-Valley-Unternehmen Marvell Technology weiter aus. Im Rahmen der Kooperation werden die Kapazitäten für moderne IC-Substrate erhöht.

    Am Ende des ATX-Segments standen VIG und Porr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bzw. 2,4 Prozent. Die weiteren Bauwerte gingen in unterschiedliche Richtungen. Wienerberger gewannen gute 3,7 Prozent, Strabag fanden sich dagegen 1,3 Prozent tiefer.

    Die schwergewichteten Bankentitel fanden heute ebenfalls keine gemeinsame Richtung. RBI gewannen 0,6 Prozent. Erste Group und Bawag fielen heute um 0,9 Prozent bzw. 1,2 Prozent.

    Voestalpine gaben 0,8 Prozent ab./moe/mik/APA/mis

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie

    Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +9,46 % und einem Kurs von 202,5 auf Tradegate (22. September 2026, 18:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Marvell Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,1000 %.





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