Equinox Gold gibt die Rückzahlung seiner ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen bekannt Fälligkeit im Oktober 2028

Vancouver, BC – 21. September 2026 / IRW-Press / Equinox Gold Corp. (TSX: EQX, NYSE American: EQX) („Equinox Gold“ oder das „Unternehmen“) – https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/equinox-gold ... – gibt bekannt, dass es beschlossen hat, sein Recht zur Rückzahlung aller ausstehenden 4,75 %-Wandelanleihen mit vorrangigem Rang und einem Gesamtnennbetrag von 172,5 Millionen US-Dollar, fällig am 15. Oktober 2028 (die „Anleihen“) (CUSIP-Nr. 29446YAC0), auszuüben. Alle Dollarbeträge sind in US-Dollar angegeben.

Die Schuldverschreibungen wurden gemäß einem am 21. September 2023 datierten Treuhandvertrag (der „Treuhandvertrag“) zwischen dem Unternehmen und der Computershare Trust Company, N.A., als Treuhänder begeben. Gemäß den Bestimmungen der Treuhandvereinbarung wird das Unternehmen am 20. Oktober 2026 (das „Rückzahlungsdatum“) alle Schuldverschreibungen zurückzahlen, die nicht bis spätestens 17:00 Uhr New Yorker Zeit am 19. Oktober 2026 (die „Umwandlungsfrist“) umgewandelt wurden.

Rückzahlungsverfahren

Der Rückkaufpreis für jede Schuldverschreibung entspricht 100 % ihres ausstehenden Nennbetrags zuzüglich der bis einschließlich des Rückkaufdatums aufgelaufenen und noch nicht gezahlten Zinsen (der „Rückkaufpreis“). Pro 1.000 US-Dollar Nennbetrag der Schuldverschreibungen beträgt der Rückkaufpreis etwa 1.000,66 US-Dollar. Am Rückzahlungstermin wird der Rückzahlungspreis fällig und zahlbar, und die Zinsen auf die Schuldverschreibungen laufen nicht mehr weiter.

Für alle Schuldverschreibungen in buchmäßiger Form erfolgt die Zahlung des Rückkaufpreises über die Einrichtungen der Depository Trust Company („DTC“), und alle derartigen zurückgenommenen Schuldverschreibungen sind zur Zahlung des Rückkaufpreises gemäß den geltenden Regeln und Verfahren der DTC einzureichen. Die Zahlstelle ist die Computershare Trust Company, N.A., und die Anschrift der Zahlstelle für die Zustellung von Schuldverschreibungen in Urkundenform lautet: Computershare Trust Company, N.A., 1505 Energy Park Drive, St. Paul, MN, USA 55108, z. Hd.: Corporate Trust Operations.