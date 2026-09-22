SMA Solar Technology Aktie legt weiter zu - +5,71 % - 22.09.2026

Die SMA Solar Technology Aktie konnte bisher um +5,71 % auf 62,03€ zulegen. Das sind +3,35 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem gestrigen Anstieg von +3,26 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SMA Solar Technology Aktie. Nach einem Plus von +3,26 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 62,03€. Wie bewerten Analysten die Aussichten der Aktie?

SMA Solar Technology entwickelt Wechselrichter, Energiemanagement- und Speicherlösungen für Photovoltaikanlagen (Privat, Gewerbe, Utility). Ziel ist effiziente Integration erneuerbarer Energien ins Stromnetz. Starke Position in Europa, globaler Player. Wichtige Wettbewerber: Huawei, Sungrow, Fronius, SolarEdge. USP: Technologieführerschaft, breites Portfolio, hohe Qualität, starke Service- und Systemkompetenz.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von SMA Solar Technology in den letzten drei Monaten Verluste von -0,13 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SMA Solar Technology Aktie damit um +8,40 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,21 %. Im bisherigen Jahresverlauf hat die SMA Solar Technology um +71,75 % gewonnen.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,49 % geändert.

SMA Solar Technology Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,40 % 1 Monat +3,21 % 3 Monate -0,13 % 1 Jahr +172,30 %

Informationen zur SMA Solar Technology Aktie

Stand: 22.09.2026, 19:00 Uhr

Es gibt 35 Mio. SMA Solar Technology Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,14 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes ziehen davon, während die Wall Street schwächelt: Vor allem MDAX, SDAX und TecDAX glänzen, der DAX tritt auf der Stelle und die US-Leitindizes hinken hinterher.

Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im TecDAX.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von SMA Solar Technology?

ABB, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,25 %. Schneider Electric notiert im Minus, mit -0,05 %. Enphase Energy notiert im Minus, mit -0,26 %. SolarEdge legt um +1,29 % zu

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Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die SMA Solar Technology Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur SMA Solar Technology Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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