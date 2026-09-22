Liechtensteinische Landesbank: «elevate» für Wachstum und Stärke
Mit «elevate» richtet die LLB-Gruppe ihren Blick nach vorn: Nach einer erfüllten Strategiephase setzt sie ab 2027 auf neues Wachstum, mehr Innovation und nachhaltige Stärke.
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- Ab 2027 setzt die LLB-Gruppe mit der neuen Strategie «elevate» auf langfristig profitables Wachstum, höhere Innovationskraft und Mehrwert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeitende.
- Die Vorgängerstrategie ACT-26 wurde vollständig erfüllt: Das Geschäftsvolumen stieg seit 2016 auf CHF 132 Mrd., das durchschnittliche Konzernergebnis legte um rund 50 % zu und die Effizienz wurde verbessert.
- «elevate» basiert auf den drei strategischen Schwerpunkten Wachstum, Exzellenz und Resilienz, die den Rahmen für die kommenden fünf Jahre bilden.
- Beim Wachstum setzt die LLB vor allem auf organische Expansion in den Geschäftsfeldern Direktkundengeschäft, Private Banking, Firmenkundengeschäft und B2B sowie auf den Ausbau des Private Bankings in der Schweiz und Deutschland.
- Exzellenz soll durch bessere Beratung, vereinfachte Prozesse, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und moderne Systeme erreicht werden; zugleich bleibt die persönliche Kundenberatung zentral.
- Die finanziellen Ziele umfassen 3 % jährlichen Netto-Neugeldzufluss, eine Cost-Income-Ratio von 65 % bis 2031 und eine CET1-Quote von mindestens 18 %; zudem soll rund 50 % des Konzerngewinns als Dividende ausgeschüttet werden.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 18.02.2027.
Der Kurs von Liechtensteinische Landesbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 123,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,28 % im Minus.
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