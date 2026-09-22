🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsLiechtensteinische Landesbank AktievorwärtsNachrichten zu Liechtensteinische Landesbank
    13 Aufrufe 13 0 Kommentare 0 Kommentare

    Liechtensteinische Landesbank: «elevate» für Wachstum und Stärke

    Mit «elevate» richtet die LLB-Gruppe ihren Blick nach vorn: Nach einer erfüllten Strategiephase setzt sie ab 2027 auf neues Wachstum, mehr Innovation und nachhaltige Stärke.

    Liechtensteinische Landesbank: «elevate» für Wachstum und Stärke
    Foto: adobe.stock.com
    • Ab 2027 setzt die LLB-Gruppe mit der neuen Strategie «elevate» auf langfristig profitables Wachstum, höhere Innovationskraft und Mehrwert für Kunden, Aktionäre und Mitarbeitende.
    • Die Vorgängerstrategie ACT-26 wurde vollständig erfüllt: Das Geschäftsvolumen stieg seit 2016 auf CHF 132 Mrd., das durchschnittliche Konzernergebnis legte um rund 50 % zu und die Effizienz wurde verbessert.
    • «elevate» basiert auf den drei strategischen Schwerpunkten Wachstum, Exzellenz und Resilienz, die den Rahmen für die kommenden fünf Jahre bilden.
    • Beim Wachstum setzt die LLB vor allem auf organische Expansion in den Geschäftsfeldern Direktkundengeschäft, Private Banking, Firmenkundengeschäft und B2B sowie auf den Ausbau des Private Bankings in der Schweiz und Deutschland.
    • Exzellenz soll durch bessere Beratung, vereinfachte Prozesse, Digitalisierung, künstliche Intelligenz und moderne Systeme erreicht werden; zugleich bleibt die persönliche Kundenberatung zentral.
    • Die finanziellen Ziele umfassen 3 % jährlichen Netto-Neugeldzufluss, eine Cost-Income-Ratio von 65 % bis 2031 und eine CET1-Quote von mindestens 18 %; zudem soll rund 50 % des Konzerngewinns als Dividende ausgeschüttet werden.

    Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Liechtensteinische Landesbank ist am 18.02.2027.

    Der Kurs von Liechtensteinische Landesbank lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 123,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,28 % im Minus.


    Liechtensteinische Landesbank

    -0,32 %
    +1,63 %
    -0,16 %
    +9,89 %
    +42,17 %
    +173,99 %
    ISIN:LI0355147575WKN:A2DYXV
    Liechtensteinische Landesbank direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!





    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Liechtensteinische Landesbank: «elevate» für Wachstum und Stärke Mit «elevate» richtet die LLB-Gruppe ihren Blick nach vorn: Nach einer erfüllten Strategiephase setzt sie ab 2027 auf neues Wachstum, mehr Innovation und nachhaltige Stärke.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     