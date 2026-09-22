Nach einem Minenbesuch vor Ort ist diese Gold-Aktie plötzlich stark gefragt

Auslöser waren Besuche der Olympias-Mine und des Projekts Skouries im Norden Griechenlands. Vor Ort zeigten sich die Experten beeindruckt und halten die Ziele des Managements nun für erreichbar. Entsprechend setzen sie beim Bewertungsmultiplikator auf den Nettoinventarwert jetzt das 1,25-Fache statt bisher das 0,75-Fache an.

Die Bank of America vollzieht bei Eldorado Gold eine komplette Kehrtwende. Die Analysten stufen die Aktie gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hoch und heben das Kursziel von 32 auf 54 US-Dollar an. In kanadischen Dollar steigt es von 45 auf 77.

Skouries ist das Herzstück und steht für 32 Prozent des errechneten Nettoinventarwerts. Mit Reserven von 3,6 Millionen Unzen Gold und 740.000 Tonnen Kupfer zählt das Vorkommen zu den größten Gold-Kupfer-Minen der Welt, die noch nicht in Betrieb sind.



Nur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Bis zu 120 € Prämie sichernNur im September: Depot eröffnen, 5 Trades ausführen, Depot übertragen – oder beides kombinieren.→ Jetzt teilnehmen

Der Weg dorthin war steinig: Der Bau begann 2012, versank in Genehmigungsstreit und Protesten und ruhte ab 2017. Erst neue Genehmigungen 2019 und ein überarbeitetes Investitionsabkommen 2021 brachten den Neustart. Am 8. September lief das erste Konzentrat vom Band, die kommerzielle Produktion ist für das vierte Quartal geplant.

Für die Zahlen ist das ein Wendepunkt. 2027 soll Skouries die Goldproduktion um 29 Prozent steigern und die Gesamtkosten je Unze um 24 Prozent senken. Zusammen mit McIlvenna Bay dürfte die Kupferförderung um 40 Prozent zulegen. Beim freien Cashflow erwartet BofA einen Sprung von minus 436 Millionen US-Dollar in diesem Jahr auf 1,5 Milliarden US-Dollar im kommenden. Trotz Schuldenabbau sollen die Ausschüttungen an die Aktionäre von 299 auf 472 Millionen US-Dollar wachsen.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

Die Eldorado Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 38,80EUR auf Tradegate (22. September 2026, 19:36 Uhr) gehandelt.





KI-Euphorie kippt - Bei diesen 5 Aktien droht der Crash! Jetzt Report kostenlos herunterladen!

Schreibe Deinen Kommentar