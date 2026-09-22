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    Doppeltes Upgrade:

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    Nach einem Minenbesuch vor Ort ist diese Gold-Aktie plötzlich stark gefragt

    Analysten der Bank of America schauen sich die Kupfer-Gold-Mine Skouries in Griechenland an und sind überzeugt: 2027 soll der Cashflow für Goldproduzent Eldorado kräftig drehen. Das Kursziel springt an.

    Für Sie zusammengefasst
    Doppeltes Upgrade: - Nach einem Minenbesuch vor Ort ist diese Gold-Aktie plötzlich stark gefragt
    Foto: Sven Hoppe - dpa

    Die Bank of America vollzieht bei Eldorado Gold eine komplette Kehrtwende. Die Analysten stufen die Aktie gleich um zwei Stufen von "Underperform" auf "Buy" hoch und heben das Kursziel von 32 auf 54 US-Dollar an. In kanadischen Dollar steigt es von 45 auf 77.

    Auslöser waren Besuche der Olympias-Mine und des Projekts Skouries im Norden Griechenlands. Vor Ort zeigten sich die Experten beeindruckt und halten die Ziele des Managements nun für erreichbar. Entsprechend setzen sie beim Bewertungsmultiplikator auf den Nettoinventarwert jetzt das 1,25-Fache statt bisher das 0,75-Fache an.

    Skouries ist das Herzstück und steht für 32 Prozent des errechneten Nettoinventarwerts. Mit Reserven von 3,6 Millionen Unzen Gold und 740.000 Tonnen Kupfer zählt das Vorkommen zu den größten Gold-Kupfer-Minen der Welt, die noch nicht in Betrieb sind.

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    Der Weg dorthin war steinig: Der Bau begann 2012, versank in Genehmigungsstreit und Protesten und ruhte ab 2017. Erst neue Genehmigungen 2019 und ein überarbeitetes Investitionsabkommen 2021 brachten den Neustart. Am 8. September lief das erste Konzentrat vom Band, die kommerzielle Produktion ist für das vierte Quartal geplant.

    Für die Zahlen ist das ein Wendepunkt. 2027 soll Skouries die Goldproduktion um 29 Prozent steigern und die Gesamtkosten je Unze um 24 Prozent senken. Zusammen mit McIlvenna Bay dürfte die Kupferförderung um 40 Prozent zulegen. Beim freien Cashflow erwartet BofA einen Sprung von minus 436 Millionen US-Dollar in diesem Jahr auf 1,5 Milliarden US-Dollar im kommenden. Trotz Schuldenabbau sollen die Ausschüttungen an die Aktionäre von 299 auf 472 Millionen US-Dollar wachsen.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Eldorado Gold Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,98 % und einem Kurs von 38,80EUR auf Tradegate (22. September 2026, 19:36 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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