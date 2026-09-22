Weltwirtschaft ist zum Druckmittel geworden

NEW YORK (dpa-AFX) - Durch den Iran-Krieg ist die Weltwirtschaft nach Worten von Katars Emir Tamim bin Hamad zum Druckmittel geworden - mit globalen Preissteigerungen als Folge. "Die Lebensadern der Weltwirtschaft sind zu Druckmitteln und Verhandlungsmasse geworden", sagte der Emir bei der UN-Generaldebatte. "Die Krise treibt die Preise für Lebens- und Arzneimittel in die Höhe und betrifft Existenzen von Menschen, die mit alledem nichts zu tun haben." In dem Konflikt sei möglich geworden, dass "ein Land seine Nachbarn in einen Krieg zieht, der nicht ihrer ist", sagte der Emir.

Katar, eine kleine Halbinsel am Persischen Golf, zählt unter anderem dank seiner enormen Gasvorkommen zu den reichsten Ländern der Welt. Wegen der faktischen Blockade der Straße von Hormus im Zuge des Iran-Kriegs hat das Land derzeit kaum Möglichkeiten, sein Flüssiggas (LNG) an den Weltmarkt zu bringen - anders als etwa Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate, die ihr ebenso wichtiges Öl teils über Pipelines transportieren können.