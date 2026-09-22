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    Besonders beachtet!

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    BioNTech Aktie legt zu - 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag konnte die BioNTech Aktie bisher um +2,63 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der BioNTech Aktie.

    Besonders beachtet! - BioNTech Aktie legt zu - 22.09.2026
    Foto: Sebastian Gollnow - dpa

    BioNTech ist ein innovatives Unternehmen, das durch seine mRNA-Technologie und den Erfolg des COVID-19-Impfstoffs eine starke Marktposition innehat. Mit Fokus auf Immuntherapien und strategischen Partnerschaften hebt es sich von Konkurrenten wie Moderna und CureVac ab.

    BioNTech Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 22.09.2026

    Der Höhenflug der BioNTech Aktie geht weiter: Am heutigen Handelstag steht ein Plus von +2,63 % zu Buche, die Aktie notiert bei 87,75. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,21 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der BioNTech Aktie. Nach einem Plus von +2,21 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 87,75, mit einem Plus von +2,63 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

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    Mit dem heutigen Gewinn bestätigt die BioNTech Aktie die positive Drei-Monats-Bilanz von +8,62 %.

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    Auf Wochensicht steht bei der BioNTech Aktie damit ein Gewinn von +4,38 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -14,35 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei BioNTech auf +5,35 %.

    BioNTech Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +4,38 %
    1 Monat -14,35 %
    3 Monate +8,62 %
    1 Jahr +2,64 %
    Stand: 22.09.2026, 19:46 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur BioNTech Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Kursanstieg über 100 Euro und ein Golden Cross; die Moderna-Rally sorgt zusätzlich für Rückenwind. Diskutiert werden Nachkäufe der Strüngemann-Brüder, rund 17 Mrd. Euro Barmittel, anstehende Medikamente sowie die These, dass Stellenabbau und Schließungen bereits eingepreist seien. Weitere Themen sind der CEO-Wechsel, bessere IR-Kommunikation und das Potenzial der Onkologiepipeline.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber BioNTech eingestellt.

    Zur BioNTech Diskussion

    Informationen zur BioNTech Aktie

    Es gibt 251 Mio. BioNTech Aktien. Damit ist das Unternehmen 22,09 Mrd. € wert.

    Almonty Industries, Vicor & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    BioNTech Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten


    Ob die BioNTech Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BioNTech Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    BioNTech

    +3,51 %
    +4,38 %
    -14,35 %
    +8,62 %
    +2,64 %
    -14,16 %
    -70,74 %
    +616,48 %
    ISIN:US09075V1026WKN:A2PSR2
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