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    Pyrum Innovations passt Prognose für 2026 an – Anleger aufgepasst!

    Pyrum Innovations stellt die Weichen neu: Verzögerungen bei einer Schlüsselanlage zwingen das Unternehmen, seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 spürbar nach unten zu korrigieren.

    Pyrum Innovations passt Prognose für 2026 an – Anleger aufgepasst!
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Pyrum Innovations AG hat am 22. September 2026 ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst.
    • Der erwartete Umsatz wurde von bislang 6,5–9,5 Mio. € auf 4,2–5,3 Mio. € gesenkt.
    • Das erwartete Konzern-EBIT liegt nun bei rund -10,0 bis -12,5 Mio. €; zuvor wurden -8,0 bis -10,5 Mio. € erwartet.
    • Die Prognose für die Gesamtleistung wurde von 12,0–18,0 Mio. € auf 11,0–14,0 Mio. € reduziert.
    • Grund für die Anpassung ist der verzögerte Hochlauf einer neuen Mahl- und Pelletieranlage: Sie erreicht derzeit nur bis zu 1.250 kg/h statt der geplanten 1.650 kg/h.
    • Ursache der geringeren Leistung ist eine Einschränkung beim Transport des gemahlenen Materials aus den Silos; der Anlagenlieferant arbeitet an technischen Lösungen. Der Halbjahreskonzernabschluss soll am 23. September 2026 veröffentlicht werden.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2026 inkl. Webcast für Analysten, Investoren und Pressevertreter, bei Pyrum Innovations ist am 23.09.2026.

    Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 29,70EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -2,78 % im Minus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 26,50EUR das entspricht einem Minus von -10,77 % seit der Veröffentlichung.


    Pyrum Innovations

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