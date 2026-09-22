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    Besonders beachtet!

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    Valneva Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Valneva Aktie bisher Verluste von -4,23 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Valneva Aktie.

    Besonders beachtet! - Valneva Aktie fällt kräftig - News, Gründe und Ausblick - 22.09.2026
    Foto: Valneva - Valneva

    Valneva ist ein französisch-österreichisches Biotech-Unternehmen, spezialisiert auf Impfstoffe gegen Infektionskrankheiten. Hauptprodukte: zugelassener Chikungunya-Impfstoff (IXCHIQ), Reiseimpfstoffe (z.B. gegen Japanische Enzephalitis, Cholera). Marktstellung: Nischenanbieter im Impfstoffsegment. Wichtige Konkurrenten: GSK, Sanofi, Pfizer, Moderna. USP: Fokus auf vernachlässigte/endemische Krankheiten und Reiseimpfstoffe.

    Valneva Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 22.09.2026

    Rote Vorzeichen bei Valneva: Der Kurs rutscht um -4,23 % auf 2,7410 ab. Die Valneva Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +0,99 % wieder ab und notiert heute bei 2,7410. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Der heutige Rücksetzer schmälert die Drei-Monats-Bilanz von Valneva nur geringfügig - unterm Strich bleibt weiterhin ein Plus von +24,09 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die Valneva Aktie damit um -4,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -4,37 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -23,25 % verloren.

    Valneva Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,49 %
    1 Monat -4,37 %
    3 Monate +24,09 %
    1 Jahr -35,09 %
    Stand: 22.09.2026, 19:46 Uhr

    Informationen zur Valneva Aktie

    Es gibt 190 Mio. Valneva Aktien. Damit ist das Unternehmen 520,16 Mio. € wert.

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Moderna, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +6,07 %. Novavax notiert im Plus, mit +4,96 %.

    Valneva Aktie jetzt kaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der Valneva Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Valneva Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    Valneva

    -0,87 %
    -4,49 %
    -4,37 %
    +24,09 %
    -35,09 %
    -52,53 %
    -76,67 %
    +5,28 %
    -59,97 %
    ISIN:FR0004056851WKN:A0MVJZ
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