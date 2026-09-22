Almonty Industries - Aktie zeigt Schwäche - 22.09.2026

Mit diesem erneuten Kursverlust setzt sich der negative Trend der vergangenen Monate fort. In den letzten drei Monaten mussten Almonty Industries Aktionäre einen Verlust von -22,15 % hinnehmen.

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Almonty Industries Aktie. Mit einer Performance von -3,13 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Almonty Industries Aktie gibt einen Teil des gestrigen Gewinns von +6,23 % wieder ab und notiert heute bei 12,390€. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Almonty Industries Aktie damit um +0,31 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,81 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +63,42 % gewonnen.

Almonty Industries Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +0,31 % 1 Monat -18,81 % 3 Monate -22,15 % 1 Jahr +196,65 %

? wallstreetONLINE-Community zur Almonty Industries Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

Stand: 22.09.2026, 19:53 Uhr

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die anhaltende Kursschwäche der Almonty-Aktie um 12 Euro und die geringe Erholung nach dem Rückgang. Als größtes Risiko gilt das Fehlen belastbarer Produktions- und Absatzzahlen aus Sangdong; Q3 könnte bei ausbleibenden Nachweisen weiteren Druck auslösen. Positive Wolfram-Perspektiven durch chinesische Exportrestriktionen stehen einer skeptischen Bewertung gegenüber. Zudem wird nach dem Short-Interest gefragt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Almonty Industries eingestellt.

Informationen zur Almonty Industries Aktie

Es gibt 288 Mio. Almonty Industries Aktien. Damit ist das Unternehmen 3,57 Mrd. € wert.

Vor dem Handelsende zeigt sich, was zählt: Die heißesten Aktien, die gefragtesten Titel und die lautesten Debatten – das bewegt die wallstreetONLINE-Community am Nachmittag.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Spitzentechnologie ist in extremen Einsatzbereichen auf Werkstoffe angewiesen, die physikalische Grenzen verschieben. Egal ob bei Munition, Triebwerken oder Fräsköpfen, die Titanblöcke für Tarnkappenjets bearbeiten – an Wolfram führt kein Weg …

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Sandvik, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,85 %.

Almonty Industries Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Almonty Industries Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Almonty Industries Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

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