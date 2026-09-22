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    Besonders beachtet!

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    POET Technologies Aktie unter Verkaufsdruck - 22.09.2026

    Am 22.09.2026 ist die POET Technologies Aktie, bisher, um -2,86 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der POET Technologies Aktie.

    Besonders beachtet! - POET Technologies Aktie unter Verkaufsdruck - 22.09.2026
    Foto: adobe.stock.com

    POET Technologies ist ein Innovator in der optoelektronischen Integration, spezialisiert auf die optische Interposer-Plattform. Sie konkurrieren mit Branchengrößen wie Intel und Broadcom, bieten jedoch einzigartige Lösungen zur Kostenreduktion und Effizienzsteigerung in der Photonik.

    Aktueller Stand der POET Technologies Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 22.09.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die POET Technologies Aktie. Mit einer Performance von -2,86 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +7,95 %, geht es heute bei der POET Technologies Aktie nach unten. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei POET Technologies insgesamt ein Minus von -32,15 % zu verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die POET Technologies Aktie damit um +14,29 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,31 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von POET Technologies einen Anstieg von +32,00 %.

    POET Technologies Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +14,29 %
    1 Monat +4,31 %
    3 Monate -32,15 %
    1 Jahr +67,09 %
    Stand: 22.09.2026, 19:54 Uhr

    ? wallstreetONLINE-Community zur POET Technologies Aktie (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den nachlassenden Kursimpuls: Der Anstieg vom 21. September ist wieder verpufft; zugleich wird auf einen Kursrückgang von über 63 % seit dem Jahreshoch verwiesen. Anleger erwarten dringend die angekündigten September-Updates, da weiteres Ausbleiben den Kurs belasten könnte. Die ECOC-Award-Debatte gilt als unklar bzw. zugunsten Lumentums entschieden. Positiv bewertet werden mögliche Partnerschaften für 400G-, 800G- und 1,6T-Transceiver, allerdings teils spekulativ.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber POET Technologies eingestellt.

    Zur POET Technologies Diskussion

    Informationen zur POET Technologies Aktie

    Es gibt 173 Mio. POET Technologies Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,23 Mrd. € wert.

    Lohnt sich ein Investment in die POET Technologies Aktie?


    Ob sich ein Einstieg bei der POET Technologies Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur POET Technologies Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    POET Technologies

    -1,36 %
    +14,29 %
    +4,31 %
    -32,15 %
    +67,09 %
    +135,71 %
    +8,68 %
    +32,00 %
    +292,93 %
    ISIN:CA73044W3021WKN:A3DWD8
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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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