Börsen Update
Börsen Update USA - 22.09. - US Tech 100 stark +0,60 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der US 30 bewegt sich bei 51.887,60 PKT und fällt um -0,37 %.
Top-Werte: Amgen +4,42 %, The Home Depot +2,56 %, Sherwin-Williams +2,46 %, Walmart +2,40 %, Verizon Communications -1,85 %
Flop-Werte: Cisco Systems -5,11 %, JPMorgan Chase -2,92 %, Travelers Companies -2,07 %
Der US Tech 100 steht bei 30.671,34 PKT und gewinnt bisher +0,60 %.
Top-Werte: Shopify +8,07 %, Astera Labs +7,42 %, Monolithic Power Systems +7,27 %, SanDisk Corporation +7,17 %, Amgen +4,42 %
Flop-Werte: Cisco Systems -5,11 %, Intuit -4,40 %, Adobe -3,67 %, Booking Holdings -3,50 %, Netflix -2,09 %
Der US 500 bewegt sich bei 7.769,31 PKT und steigt um +0,02 %.
Top-Werte: Monolithic Power Systems +7,27 %, SanDisk Corporation +7,17 %, Lennar Registered (A) +6,88 %, Moderna +6,20 %, Autozone +5,82 %
Flop-Werte: Gen Digital -7,12 %, Allstate -5,17 %, Cisco Systems -5,11 %, Charles Schwab -4,96 %, The Trade Desk Registered (A) -4,61 %
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