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    Besonders beachtet!

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    LPKF Laser & Electronics Aktie mit Kurssprung +5,50 % - 22.09.2026

    Die LPKF Laser & Electronics Aktie notiert am 22.09.2026 mit +5,50 % im Plus. Alle Details zum aktuellen Kursgeschehen finden Sie hier.

    Besonders beachtet! - LPKF Laser & Electronics Aktie mit Kurssprung +5,50 % - 22.09.2026
    Foto: Philipp - stock.adobe.com

    LPKF Laser & Electronics entwickelt laserbasierte Systeme für die Leiterplatten-, Halbleiter- und Mikromaterialbearbeitung. Kernprodukte: Laser-Direktstrukturierung, Schneid- und Bohranlagen, LDS- und Glasbearbeitungssysteme. Nischenplayer mit Technologiefokus, global aktiv. Wichtige Wettbewerber: Trumpf, Jenoptik, Han’s Laser. USP: hohe Präzision, patentierte LDS-Technologie, Spezialisierung auf High-End-Mikrobearbeitung.

    LPKF Laser & Electronics Aktie im Überblick: Zahlen und Fakten vom 22.09.2026

    Positive Vorzeichen bei LPKF Laser & Electronics: Der Kurs klettert um +5,50 % auf 14,375. Nach dem gestrigen Anstieg von +10,10 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der LPKF Laser & Electronics Aktie. Nach einem Plus von +10,10 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 14,375. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Auf Sicht von drei Monaten bleibt LPKF Laser & Electronics trotz des heutigen Kurssprungs mit -53,34 % im Minus.

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    Allein seit letzter Woche ist die LPKF Laser & Electronics Aktie damit um +23,99 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +9,36 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von LPKF Laser & Electronics +142,64 % gewonnen.

    Während LPKF Laser & Electronics heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der SDAX bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +1,05 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +23,99 %
    1 Monat +9,36 %
    3 Monate -53,34 %
    1 Jahr +94,56 %
    Stand: 22.09.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur LPKF Laser & Electronics Aktie

    Es gibt 24 Mio. LPKF Laser & Electronics Aktien. Damit ist das Unternehmen 350,30 Mio.EUR € wert.

    DAX schwächelt, Nebenwerte glänzen: MDAX & SDAX schlagen US-Börsen


    Deutsche Indizes ziehen davon, während die Wall Street schwächelt: Vor allem MDAX, SDAX und TecDAX glänzen, der DAX tritt auf der Stelle und die US-Leitindizes hinken hinterher.

    Beginnt gerade der nächste Kurs-Hype?


    Die LPKF Laser Aktie hat am Montag ein Ausrufezeichen gesetzt, doch die Ausgangslage für den norddeutschen Tech-Titel bleibt heikel. Der Kurs des Garbsener Laserspezialisten sprang um 1,35 Euro oder 10,93 Prozent auf 13,70 Euro nach oben. Nach dem …

    Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

    Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,42 %. KLA Corporation notiert im Plus, mit +1,11 %. Jenoptik notiert im Minus, mit -0,10 %.

    LPKF Laser & Electronics Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der LPKF Laser & Electronics Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur LPKF Laser & Electronics Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    LPKF Laser & Electronics

    +4,76 %
    +22,78 %
    +9,81 %
    -53,89 %
    +94,72 %
    +92,93 %
    -30,04 %
    +42,32 %
    +24,34 %
    ISIN:DE0006450000WKN:645000
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