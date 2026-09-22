Marktgeflüster
Trump droht Iran, Eskalation wahrscheinlich - wann kippt KI-Euphorie?
Und seine Aussagen waren alles andere als versöhnlich - er drohte dem Iran erneut mit totaler Vernichtung.Die US-Indizes wenig verändert - der Nasdaq 100 extrem überkauft - wann kippt die KI-Euphorie?
Wenig Markt-bewegende News nach der von Meta getriebenen KI-Rally gestern - Höhepunkt waren die Aussagen von Trump zum Iran vor der UN! Und seine Aussagen waren alles andere als versöhnlich - er drohte dem Iran erneut mit totaler Vernichtung und wiederholte, dass er eine große Entscheidung zu treffen habe. Für Teheran ist das keine Basis für einen wie auch immer gearteten Deal, eine erneute Eskalation ist wahrscheinlich - eine entscheidende Vermittlung durch Xi Jinping eher unwahrscheinlich. Insgesamt eine geradezu imperialistische Trump-Rede mit dem üblichen Eigenlob, was er alles erreicht habe. Die US-Indizes wenig verändert - der Nasdaq 100 extrem überkauft - wann kippt die KI-Euphorie?
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