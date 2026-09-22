Draegerwerk Aktie legt weiter zu - 22.09.2026

Die Draegerwerk Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +5,58 % auf 121,10€. Damit gewinnt die Aktie +6,40 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Die Draegerwerk Aktie setzt ihren Lauf fort. Bereits am Vortag legte der Kurs um +0,35 % zu, heute kommt ein weiteres Plus von +5,58 % hinzu. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Drägerwerk ist ein deutscher Medizintechnik- und Sicherheitstechnik-Konzern. Kernprodukte: Beatmungs- und Anästhesiegeräte, Patientenmonitoring, Gaswarn- und Atemschutzsysteme. Starke Position in Intensiv- und Notfallmedizin, global präsent, aber kleiner als Konzerne wie GE HealthCare, Philips, Siemens Healthineers, Honeywell. USP: hohe Spezialisierung, Qualitätsimage, starke Klinik- und Rettungsdienst-Expertise.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der Draegerwerk Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +44,70 %.

Auf Wochensicht steht bei der Draegerwerk Aktie damit ein Gewinn von +8,53 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,29 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Draegerwerk einen Anstieg von +76,21 %.

Der TecDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,71 % geändert.

Draegerwerk Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,53 % 1 Monat +10,29 % 3 Monate +44,70 % 1 Jahr +88,87 %

Informationen zur Draegerwerk Aktie

Stand: 22.09.2026, 21:00 Uhr

Es gibt 9 Mio. Draegerwerk Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,05 Mrd.EUR € wert.

Deutsche Indizes ziehen davon, während die Wall Street schwächelt: Vor allem MDAX, SDAX und TecDAX glänzen, der DAX tritt auf der Stelle und die US-Leitindizes hinken hinterher.

Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im TecDAX.

Die Konkurrenz im Blick: Kursentwicklung der wichtigsten Wettbewerber

Koninklijke Philips, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,51 %. Medtronic notiert im Minus, mit -0,80 %.

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Ob die Draegerwerk Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Draegerwerk Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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