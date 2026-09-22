JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich der Berufung des Klarna-Managers Niclas Neglen zum künftigen Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Angesichts der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der Kommunikation des Zahlungsabwicklers und den Erwartungen der Investoren, werde Neglen das Vertrauen des Marktes erst noch gewinnen müssen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 883,8EUR auf Tradegate (22. September 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1233

Kursziel alt: 1233

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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