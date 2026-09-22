JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen anlässlich der Berufung des Klarna-Managers Niclas Neglen zum künftigen Finanzchef auf "Buy" mit einem Kursziel von 1233 Euro belassen. Angesichts der wahrgenommenen Diskrepanz zwischen der Kommunikation des Zahlungsabwicklers und den Erwartungen der Investoren, werde Neglen das Vertrauen des Marktes erst noch gewinnen müssen, schrieb Hannes Leitner in einer am Dienstag vorliegenden Studie./rob/edh/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,57 % und einem Kurs von 883,8EUR auf Tradegate (22. September 2026, 21:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1233
Kursziel alt: 1233
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Hannes Leitner
Analysiertes Unternehmen: Adyen
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 1233
Kursziel alt: 1233
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