Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 30 am 22.09.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Cisco Systems
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 1
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
Amgen
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 2
Performance 1M: -9,14 %
Performance 1M: -9,14 %
JPMorgan Chase
Tagesperformance: -3,10 %
Tagesperformance: -3,10 %
Platz 3
Performance 1M: -2,16 %
Performance 1M: -2,16 %
Verizon Communications
Tagesperformance: -3,00 %
Tagesperformance: -3,00 %
Platz 4
Performance 1M: -4,54 %
Performance 1M: -4,54 %
The Home Depot
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 5
Performance 1M: -9,72 %
Performance 1M: -9,72 %
Walmart
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 6
Performance 1M: +8,38 %
Performance 1M: +8,38 %
American Express
Tagesperformance: -2,46 %
Tagesperformance: -2,46 %
Platz 7
Performance 1M: -7,16 %
Performance 1M: -7,16 %
3M
Tagesperformance: +2,33 %
Tagesperformance: +2,33 %
Platz 8
Performance 1M: -5,65 %
Performance 1M: -5,65 %
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