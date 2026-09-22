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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.09.2026
    Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,73 %.

    Shopify
    Tagesperformance: +7,98 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,57 %
    Chart Shopify
    ISIN: CA82509L1076
    WKN: A14TJP
    Die Shopify Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,98 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +7,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: +21,09 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,17 %.

    Astera Labs
    Tagesperformance: +6,75 %
    Platz 4
    Performance 1M: +32,44 %
    Chart Astera Labs
    ISIN: US04626A1034
    WKN: A404AF
    Die Astera Labs Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,75 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 5
    Performance 1M: +11,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -5,01 %
    Platz 6
    Performance 1M: -4,29 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,01 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +4,92 %
    Platz 7
    Performance 1M: +15,35 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,92 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starke Kursrally mit möglichem Ausbruch. Erwartet werden am 30. September sehr gute Zahlen, gestützt durch hohe Nachfrage, Milliardengewinne, steigende DRAM-Preise sowie angehobene Kursziele und positive Analystenberichte. Diskutiert wird, wie viel davon bereits eingepreist ist. Ein Streikrisiko in Taiwan könnte den Kurs belasten, zugleich aber eine Kaufchance bieten. Die Zinserhöhung wurde bislang relativ gut verkraftet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Intuit
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 8
    Performance 1M: -19,90 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +4,49 %
    Platz 9
    Performance 1M: -5,32 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,49 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +4,43 %
    Platz 10
    Performance 1M: -9,14 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,43 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -4,13 %
    Platz 11
    Performance 1M: -21,97 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,13 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -4,03 %
    Platz 12
    Performance 1M: -8,12 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,03 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +3,96 %
    Platz 13
    Performance 1M: +7,87 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,96 %.

    Alnylam Pharmaceuticals
    Tagesperformance: +3,89 %
    Platz 14
    Performance 1M: +5,29 %
    Chart Alnylam Pharmaceuticals
    ISIN: US02043Q1076
    WKN: A0CBCK
    Die Alnylam Pharmaceuticals Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,89 %.

    Rocket Lab Corporation
    Tagesperformance: +3,45 %
    Platz 15
    Performance 1M: +1,36 %
    Chart Rocket Lab Corporation
    ISIN: US7731211089
    WKN: A419CG
    Die Rocket Lab Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,45 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -3,25 %
    Platz 16
    Performance 1M: -12,71 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,25 %.

    Arm Holdings
    Tagesperformance: +3,12 %
    Platz 17
    Performance 1M: +40,24 %
    Chart Arm Holdings
    ISIN: US0420682058
    WKN: A3EUCD
    Die Arm Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,12 %.

    Western Digital
    Tagesperformance: +2,94 %
    Platz 18
    Performance 1M: -2,10 %
    Chart Western Digital
    ISIN: US9581021055
    WKN: 863060
    Die Western Digital Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,94 %.

    Marvell Technology
    Tagesperformance: +2,93 %
    Platz 19
    Performance 1M: +14,52 %
    Chart Marvell Technology
    ISIN: US5738741041
    WKN: A3CNLD
    Die Marvell Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,93 %.

    Cadence Design Systems
    Tagesperformance: +2,77 %
    Platz 20
    Performance 1M: -6,48 %
    Chart Cadence Design Systems
    ISIN: US1273871087
    WKN: 873567
    Die Cadence Design Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,77 %.

    Keurig Dr Pepper
    Tagesperformance: +2,71 %
    Platz 21
    Performance 1M: -2,62 %
    Chart Keurig Dr Pepper
    ISIN: US49271V1008
    WKN: A2JQPZ
    Die Keurig Dr Pepper Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,71 %.

    Marriott International Registered (A)
    Tagesperformance: +2,61 %
    Platz 22
    Performance 1M: -2,69 %
    Chart Marriott International Registered (A)
    ISIN: US5719032022
    WKN: 913070
    Die Marriott International Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,61 %.

    Nebius Group Registered (A)
    Tagesperformance: +2,51 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,94 %
    Chart Nebius Group Registered (A)
    ISIN: NL0009805522
    WKN: A1JGSL
    Die Nebius Group Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,51 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 0,45 % binnen einer Woche und 10 % im Monatsvergleich trotz höherer GPU- und Speicherpreise. Bullen sehen darin Belege für Übernachfrage, steigende Margen und weiteres Aufwärtspotenzial; bearishe Stimmen warnen vor hoher Bewertung, Abschreibungen, Verschuldung und Verwässerung. Die Kursziele klaffen weit auseinander, die Aktie gilt als volatil.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.

    Walmart
    Tagesperformance: +2,48 %
    Platz 24
    Performance 1M: +8,38 %
    Chart Walmart
    ISIN: US9311421039
    WKN: 860853
    Die Walmart Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +2,48 %.

    Diamondback Energy
    Tagesperformance: -2,28 %
    Platz 25
    Performance 1M: -10,52 %
    Chart Diamondback Energy
    ISIN: US25278X1090
    WKN: A1J6Y4
    Die Diamondback Energy Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,28 %.

    Comcast (A)
    Tagesperformance: -2,00 %
    Platz 26
    Performance 1M: -12,53 %
    Chart Comcast (A)
    ISIN: US20030N1019
    WKN: 157484
    Die Comcast (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -2,00 %.

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    wO Chartvergleich ist ein Format von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte mit klarem Schwerpunkt auf Charts und Performance-Vergleiche. Im Fokus stehen technische Entwicklungen und Kursverläufe einer breiten Auswahl an Aktien und Indizes. So erhalten Anleger schnell einen Überblick über auffällige Bewegungen und spannende charttechnische Signale.
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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US Tech 100.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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