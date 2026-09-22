Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 22.09.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Shopify
Tagesperformance: +7,98 %
Tagesperformance: +7,98 %
Platz 2
Performance 1M: -5,57 %
Performance 1M: -5,57 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,17 %
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 3
Performance 1M: +21,09 %
Performance 1M: +21,09 %
Astera Labs
Tagesperformance: +6,75 %
Tagesperformance: +6,75 %
Platz 4
Performance 1M: +32,44 %
Performance 1M: +32,44 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 5
Performance 1M: +11,76 %
Performance 1M: +11,76 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -5,01 %
Tagesperformance: -5,01 %
Platz 6
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
Micron Technology
Tagesperformance: +4,92 %
Tagesperformance: +4,92 %
Platz 7
Performance 1M: +15,35 %
Performance 1M: +15,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starke Kursrally mit möglichem Ausbruch. Erwartet werden am 30. September sehr gute Zahlen, gestützt durch hohe Nachfrage, Milliardengewinne, steigende DRAM-Preise sowie angehobene Kursziele und positive Analystenberichte. Diskutiert wird, wie viel davon bereits eingepreist ist. Ein Streikrisiko in Taiwan könnte den Kurs belasten, zugleich aber eine Kaufchance bieten. Die Zinserhöhung wurde bislang relativ gut verkraftet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Intuit
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 8
Performance 1M: -19,90 %
Performance 1M: -19,90 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +4,49 %
Tagesperformance: +4,49 %
Platz 9
Performance 1M: -5,32 %
Performance 1M: -5,32 %
Amgen
Tagesperformance: +4,43 %
Tagesperformance: +4,43 %
Platz 10
Performance 1M: -9,14 %
Performance 1M: -9,14 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -4,13 %
Tagesperformance: -4,13 %
Platz 11
Performance 1M: -21,97 %
Performance 1M: -21,97 %
Adobe
Tagesperformance: -4,03 %
Tagesperformance: -4,03 %
Platz 12
Performance 1M: -8,12 %
Performance 1M: -8,12 %
Teradyne
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 13
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
Alnylam Pharmaceuticals
Tagesperformance: +3,89 %
Tagesperformance: +3,89 %
Platz 14
Performance 1M: +5,29 %
Performance 1M: +5,29 %
Rocket Lab Corporation
Tagesperformance: +3,45 %
Tagesperformance: +3,45 %
Platz 15
Performance 1M: +1,36 %
Performance 1M: +1,36 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 16
Performance 1M: -12,71 %
Performance 1M: -12,71 %
Arm Holdings
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 17
Performance 1M: +40,24 %
Performance 1M: +40,24 %
Western Digital
Tagesperformance: +2,94 %
Tagesperformance: +2,94 %
Platz 18
Performance 1M: -2,10 %
Performance 1M: -2,10 %
Marvell Technology
Tagesperformance: +2,93 %
Tagesperformance: +2,93 %
Platz 19
Performance 1M: +14,52 %
Performance 1M: +14,52 %
Cadence Design Systems
Tagesperformance: +2,77 %
Tagesperformance: +2,77 %
Platz 20
Performance 1M: -6,48 %
Performance 1M: -6,48 %
Keurig Dr Pepper
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 21
Performance 1M: -2,62 %
Performance 1M: -2,62 %
Marriott International Registered (A)
Tagesperformance: +2,61 %
Tagesperformance: +2,61 %
Platz 22
Performance 1M: -2,69 %
Performance 1M: -2,69 %
Nebius Group Registered (A)
Tagesperformance: +2,51 %
Tagesperformance: +2,51 %
Platz 23
Performance 1M: +7,94 %
Performance 1M: +7,94 %
? wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang von rund 0,45 % binnen einer Woche und 10 % im Monatsvergleich trotz höherer GPU- und Speicherpreise. Bullen sehen darin Belege für Übernachfrage, steigende Margen und weiteres Aufwärtspotenzial; bearishe Stimmen warnen vor hoher Bewertung, Abschreibungen, Verschuldung und Verwässerung. Die Kursziele klaffen weit auseinander, die Aktie gilt als volatil.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Nebius Group Registered (A) eingestellt.
Walmart
Tagesperformance: +2,48 %
Tagesperformance: +2,48 %
Platz 24
Performance 1M: +8,38 %
Performance 1M: +8,38 %
Diamondback Energy
Tagesperformance: -2,28 %
Tagesperformance: -2,28 %
Platz 25
Performance 1M: -10,52 %
Performance 1M: -10,52 %
Comcast (A)
Tagesperformance: -2,00 %
Tagesperformance: -2,00 %
Platz 26
Performance 1M: -12,53 %
Performance 1M: -12,53 %
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