Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.09.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Gen Digital
Tagesperformance: -7,55 %
Tagesperformance: -7,55 %
Platz 2
Performance 1M: -5,23 %
Performance 1M: -5,23 %
SanDisk Corporation
Tagesperformance: +7,17 %
Tagesperformance: +7,17 %
Platz 3
Performance 1M: +21,09 %
Performance 1M: +21,09 %
Lennar Registered (A)
Tagesperformance: +6,63 %
Tagesperformance: +6,63 %
Platz 4
Performance 1M: -9,14 %
Performance 1M: -9,14 %
Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
Tagesperformance: -6,32 %
Tagesperformance: -6,32 %
Platz 5
Performance 1M: -19,31 %
Performance 1M: -19,31 %
Moderna
Tagesperformance: +6,23 %
Tagesperformance: +6,23 %
Platz 6
Performance 1M: +31,10 %
Performance 1M: +31,10 %
? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas kräftigen Kursanstieg, ein positives Chartbild mit Ausbruch nach oben und mögliche Short-Eindeckungen. Der Widerruf eines wichtigen mRNA-Patents durch das EPO gilt als Rückschlag, belastet den Kurs bislang aber kaum. Diskutiert werden zudem Modernas Bewertung von über fünf beim KBV gegenüber etwa 1,2 bei BioNTech, mögliche Umschichtungen sowie ein größerer Insiderverkauf.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.
GoDaddy Registered (A)
Tagesperformance: -6,19 %
Tagesperformance: -6,19 %
Platz 7
Performance 1M: +10,58 %
Performance 1M: +10,58 %
Allstate
Tagesperformance: -6,16 %
Tagesperformance: -6,16 %
Platz 8
Performance 1M: -9,31 %
Performance 1M: -9,31 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: +5,24 %
Tagesperformance: +5,24 %
Platz 9
Performance 1M: +11,76 %
Performance 1M: +11,76 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -5,04 %
Tagesperformance: -5,04 %
Platz 10
Performance 1M: -4,29 %
Performance 1M: -4,29 %
The Trade Desk Registered (A)
Tagesperformance: -5,02 %
Tagesperformance: -5,02 %
Platz 11
Performance 1M: +7,15 %
Performance 1M: +7,15 %
Micron Technology
Tagesperformance: +5,00 %
Tagesperformance: +5,00 %
Platz 12
Performance 1M: +15,35 %
Performance 1M: +15,35 %
? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starke Kursrally mit möglichem Ausbruch. Erwartet werden am 30. September sehr gute Zahlen, gestützt durch hohe Nachfrage, Milliardengewinne, steigende DRAM-Preise sowie angehobene Kursziele und positive Analystenberichte. Diskutiert wird, wie viel davon bereits eingepreist ist. Ein Streikrisiko in Taiwan könnte den Kurs belasten, zugleich aber eine Kaufchance bieten. Die Zinserhöhung wurde bislang relativ gut verkraftet.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.
Charles Schwab
Tagesperformance: -4,89 %
Tagesperformance: -4,89 %
Platz 13
Performance 1M: -9,59 %
Performance 1M: -9,59 %
Intuit
Tagesperformance: -4,71 %
Tagesperformance: -4,71 %
Platz 14
Performance 1M: -19,90 %
Performance 1M: -19,90 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: -4,69 %
Tagesperformance: -4,69 %
Platz 15
Performance 1M: -20,17 %
Performance 1M: -20,17 %
Mettler Toledo International
Tagesperformance: +4,65 %
Tagesperformance: +4,65 %
Platz 16
Performance 1M: +10,17 %
Performance 1M: +10,17 %
Expedia Group
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 17
Performance 1M: -10,81 %
Performance 1M: -10,81 %
O'Reilly Automotive
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 18
Performance 1M: -5,32 %
Performance 1M: -5,32 %
Amgen
Tagesperformance: +4,44 %
Tagesperformance: +4,44 %
Platz 19
Performance 1M: -9,14 %
Performance 1M: -9,14 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -4,43 %
Tagesperformance: -4,43 %
Platz 20
Performance 1M: +31,80 %
Performance 1M: +31,80 %
Coherent
Tagesperformance: -4,30 %
Tagesperformance: -4,30 %
Platz 21
Performance 1M: +11,06 %
Performance 1M: +11,06 %
Autozone
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 22
Performance 1M: +3,11 %
Performance 1M: +3,11 %
Teradyne
Tagesperformance: +4,07 %
Tagesperformance: +4,07 %
Platz 23
Performance 1M: +7,87 %
Performance 1M: +7,87 %
Adobe
Tagesperformance: -4,05 %
Tagesperformance: -4,05 %
Platz 24
Performance 1M: -8,12 %
Performance 1M: -8,12 %
Universal Health Services (B)
Tagesperformance: +3,96 %
Tagesperformance: +3,96 %
Platz 25
Performance 1M: +0,33 %
Performance 1M: +0,33 %
Zebra Technologies (A)
Tagesperformance: +3,95 %
Tagesperformance: +3,95 %
Platz 26
Performance 1M: -3,33 %
Performance 1M: -3,33 %
HCA Healthcare
Tagesperformance: +3,94 %
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 27
Performance 1M: +5,16 %
Performance 1M: +5,16 %
Align Technology
Tagesperformance: +3,92 %
Tagesperformance: +3,92 %
Platz 28
Performance 1M: -8,24 %
Performance 1M: -8,24 %
Estee Lauder Companies Registered (A)
Tagesperformance: +3,88 %
Tagesperformance: +3,88 %
Platz 29
Performance 1M: -3,83 %
Performance 1M: -3,83 %
PulteGroup
Tagesperformance: +3,86 %
Tagesperformance: +3,86 %
Platz 30
Performance 1M: -6,16 %
Performance 1M: -6,16 %
Booking Holdings
Tagesperformance: -3,81 %
Tagesperformance: -3,81 %
Platz 31
Performance 1M: -21,97 %
Performance 1M: -21,97 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +3,70 %
Tagesperformance: +3,70 %
Platz 32
Performance 1M: -15,19 %
Performance 1M: -15,19 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +3,64 %
Tagesperformance: +3,64 %
Platz 33
Performance 1M: -4,47 %
Performance 1M: -4,47 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +3,61 %
Tagesperformance: +3,61 %
Platz 34
Performance 1M: -12,63 %
Performance 1M: -12,63 %
Ameriprise Financial
Tagesperformance: -3,54 %
Tagesperformance: -3,54 %
Platz 35
Performance 1M: -8,31 %
Performance 1M: -8,31 %
Northrop Grumman
Tagesperformance: -3,42 %
Tagesperformance: -3,42 %
Platz 36
Performance 1M: -3,09 %
Performance 1M: -3,09 %
Leidos Holdings
Tagesperformance: -3,33 %
Tagesperformance: -3,33 %
Platz 37
Performance 1M: -11,32 %
Performance 1M: -11,32 %
Wells Fargo
Tagesperformance: -3,28 %
Tagesperformance: -3,28 %
Platz 38
Performance 1M: +5,34 %
Performance 1M: +5,34 %
Raymond James Financial
Tagesperformance: -3,14 %
Tagesperformance: -3,14 %
Platz 39
Performance 1M: -9,82 %
Performance 1M: -9,82 %
Airbnb Registered (A)
Tagesperformance: -3,13 %
Tagesperformance: -3,13 %
Platz 40
Performance 1M: -12,71 %
Performance 1M: -12,71 %
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