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    Top & Flop

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    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.09.2026

    Top & Flop - Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.09.2026
    Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance

    Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!

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    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.
    Chart Monolithic Power Systems
    ISIN: US6098391054
    WKN: A0DLC4
    Die Monolithic Power Systems Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +8,89 %.

    Gen Digital
    Tagesperformance: -7,55 %
    Platz 2
    Performance 1M: -5,23 %
    Chart Gen Digital
    ISIN: US6687711084
    WKN: A2PUXE
    Die Gen Digital Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -7,55 %.

    SanDisk Corporation
    Tagesperformance: +7,17 %
    Platz 3
    Performance 1M: +21,09 %
    Chart SanDisk Corporation
    ISIN: US80004C2008
    WKN: A411ZM
    Die SanDisk Corporation Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +7,17 %.

    Lennar Registered (A)
    Tagesperformance: +6,63 %
    Platz 4
    Performance 1M: -9,14 %
    Chart Lennar Registered (A)
    ISIN: US5260571048
    WKN: 851022
    Die Lennar Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,63 %.

    Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    Tagesperformance: -6,32 %
    Platz 5
    Performance 1M: -19,31 %
    Chart Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group)
    ISIN: LR0008862868
    WKN: 886286
    Die Royal Caribbean Cruises (doing business Royal Caribbean Group) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,32 %.

    Moderna
    Tagesperformance: +6,23 %
    Platz 6
    Performance 1M: +31,10 %
    Chart Moderna
    ISIN: US60770K1079
    WKN: A2N9D9
    Die Moderna Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +6,23 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Modernas kräftigen Kursanstieg, ein positives Chartbild mit Ausbruch nach oben und mögliche Short-Eindeckungen. Der Widerruf eines wichtigen mRNA-Patents durch das EPO gilt als Rückschlag, belastet den Kurs bislang aber kaum. Diskutiert werden zudem Modernas Bewertung von über fünf beim KBV gegenüber etwa 1,2 bei BioNTech, mögliche Umschichtungen sowie ein größerer Insiderverkauf.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Moderna eingestellt.

    GoDaddy Registered (A)
    Tagesperformance: -6,19 %
    Platz 7
    Performance 1M: +10,58 %
    Chart GoDaddy Registered (A)
    ISIN: US3802371076
    WKN: A14QAF
    Die GoDaddy Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,19 %.

    Allstate
    Tagesperformance: -6,16 %
    Platz 8
    Performance 1M: -9,31 %
    Chart Allstate
    ISIN: US0200021014
    WKN: 886429
    Die Allstate Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -6,16 %.

    Seagate Technology Holdings
    Tagesperformance: +5,24 %
    Platz 9
    Performance 1M: +11,76 %
    Chart Seagate Technology Holdings
    ISIN: IE00BKVD2N49
    WKN: A3CQU7
    Die Seagate Technology Holdings Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,24 %.

    Cisco Systems
    Tagesperformance: -5,04 %
    Platz 10
    Performance 1M: -4,29 %
    Chart Cisco Systems
    ISIN: US17275R1023
    WKN: 878841
    Die Cisco Systems Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,04 %.

    The Trade Desk Registered (A)
    Tagesperformance: -5,02 %
    Platz 11
    Performance 1M: +7,15 %
    Chart The Trade Desk Registered (A)
    ISIN: US88339J1051
    WKN: A2ARCV
    Die The Trade Desk Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -5,02 %.

    Micron Technology
    Tagesperformance: +5,00 %
    Platz 12
    Performance 1M: +15,35 %
    Chart Micron Technology
    ISIN: US5951121038
    WKN: 869020
    Die Micron Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +5,00 %.

    ? wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)

    Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Microns starke Kursrally mit möglichem Ausbruch. Erwartet werden am 30. September sehr gute Zahlen, gestützt durch hohe Nachfrage, Milliardengewinne, steigende DRAM-Preise sowie angehobene Kursziele und positive Analystenberichte. Diskutiert wird, wie viel davon bereits eingepreist ist. Ein Streikrisiko in Taiwan könnte den Kurs belasten, zugleich aber eine Kaufchance bieten. Die Zinserhöhung wurde bislang relativ gut verkraftet.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Micron Technology eingestellt.

    Charles Schwab
    Tagesperformance: -4,89 %
    Platz 13
    Performance 1M: -9,59 %
    Chart Charles Schwab
    ISIN: US8085131055
    WKN: 874171
    Die Charles Schwab Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,89 %.

    Intuit
    Tagesperformance: -4,71 %
    Platz 14
    Performance 1M: -19,90 %
    Chart Intuit
    ISIN: US4612021034
    WKN: 886053
    Die Intuit Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,71 %.

    Charter Communications Registered (A)
    Tagesperformance: -4,69 %
    Platz 15
    Performance 1M: -20,17 %
    Chart Charter Communications Registered (A)
    ISIN: US16119P1084
    WKN: A2AJX9
    Die Charter Communications Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,69 %.

    Mettler Toledo International
    Tagesperformance: +4,65 %
    Platz 16
    Performance 1M: +10,17 %
    Chart Mettler Toledo International
    ISIN: US5926881054
    WKN: 910553
    Die Mettler Toledo International Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,65 %.

    Expedia Group
    Tagesperformance: -4,63 %
    Platz 17
    Performance 1M: -10,81 %
    Chart Expedia Group
    ISIN: US30212P3038
    WKN: A1JRLJ
    Symbol: E3X1
    Die Expedia Group Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,63 %.

    O'Reilly Automotive
    Tagesperformance: +4,47 %
    Platz 18
    Performance 1M: -5,32 %
    Chart O'Reilly Automotive
    ISIN: US67103H1077
    WKN: A1H5JY
    Die O'Reilly Automotive Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,47 %.

    Amgen
    Tagesperformance: +4,44 %
    Platz 19
    Performance 1M: -9,14 %
    Chart Amgen
    ISIN: US0311621009
    WKN: 867900
    Die Amgen Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,44 %.

    Dell Technologies Registered (C)
    Tagesperformance: -4,43 %
    Platz 20
    Performance 1M: +31,80 %
    Chart Dell Technologies Registered (C)
    ISIN: US24703L2025
    WKN: A2N6WP
    Die Dell Technologies Registered (C) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,43 %.

    Coherent
    Tagesperformance: -4,30 %
    Platz 21
    Performance 1M: +11,06 %
    Chart Coherent
    ISIN: US19247G1076
    WKN: A3DQXS
    Die Coherent Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,30 %.

    Autozone
    Tagesperformance: +4,11 %
    Platz 22
    Performance 1M: +3,11 %
    Chart Autozone
    ISIN: US0533321024
    WKN: 881531
    Die Autozone Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,11 %.

    Teradyne
    Tagesperformance: +4,07 %
    Platz 23
    Performance 1M: +7,87 %
    Chart Teradyne
    ISIN: US8807701029
    WKN: 859892
    Die Teradyne Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +4,07 %.

    Adobe
    Tagesperformance: -4,05 %
    Platz 24
    Performance 1M: -8,12 %
    Chart Adobe
    ISIN: US00724F1012
    WKN: 871981
    Die Adobe Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -4,05 %.

    Universal Health Services (B)
    Tagesperformance: +3,96 %
    Platz 25
    Performance 1M: +0,33 %
    Chart Universal Health Services (B)
    ISIN: US9139031002
    WKN: 866462
    Die Universal Health Services (B) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,96 %.

    Zebra Technologies (A)
    Tagesperformance: +3,95 %
    Platz 26
    Performance 1M: -3,33 %
    Chart Zebra Technologies (A)
    ISIN: US9892071054
    WKN: 882578
    Die Zebra Technologies (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,95 %.

    HCA Healthcare
    Tagesperformance: +3,94 %
    Platz 27
    Performance 1M: +5,16 %
    Chart HCA Healthcare
    ISIN: US40412C1018
    WKN: A1JFMW
    Die HCA Healthcare Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,94 %.

    Align Technology
    Tagesperformance: +3,92 %
    Platz 28
    Performance 1M: -8,24 %
    Chart Align Technology
    ISIN: US0162551016
    WKN: 590375
    Die Align Technology Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,92 %.

    Estee Lauder Companies Registered (A)
    Tagesperformance: +3,88 %
    Platz 29
    Performance 1M: -3,83 %
    Chart Estee Lauder Companies Registered (A)
    ISIN: US5184391044
    WKN: 897933
    Die Estee Lauder Companies Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,88 %.

    PulteGroup
    Tagesperformance: +3,86 %
    Platz 30
    Performance 1M: -6,16 %
    Chart PulteGroup
    ISIN: US7458671010
    WKN: 854435
    Die PulteGroup Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,86 %.

    Booking Holdings
    Tagesperformance: -3,81 %
    Platz 31
    Performance 1M: -21,97 %
    Chart Booking Holdings
    ISIN: US09857L1089
    WKN: A2JEXP
    Die Booking Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,81 %.

    Builders Firstsource
    Tagesperformance: +3,70 %
    Platz 32
    Performance 1M: -15,19 %
    Chart Builders Firstsource
    ISIN: US12008R1077
    WKN: A0ER15
    Die Builders Firstsource Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,70 %.

    D.R. Horton
    Tagesperformance: +3,64 %
    Platz 33
    Performance 1M: -4,47 %
    Chart D.R. Horton
    ISIN: US23331A1097
    WKN: 884312
    Die D.R. Horton Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,64 %.

    Dollar Tree
    Tagesperformance: +3,61 %
    Platz 34
    Performance 1M: -12,63 %
    Chart Dollar Tree
    ISIN: US2567461080
    WKN: A0NFQC
    Die Dollar Tree Aktie verzeichnet heute einen Anstieg von +3,61 %.

    Ameriprise Financial
    Tagesperformance: -3,54 %
    Platz 35
    Performance 1M: -8,31 %
    Chart Ameriprise Financial
    ISIN: US03076C1062
    WKN: A0F55S
    Die Ameriprise Financial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,54 %.

    Northrop Grumman
    Tagesperformance: -3,42 %
    Platz 36
    Performance 1M: -3,09 %
    Chart Northrop Grumman
    ISIN: US6668071029
    WKN: 851915
    Die Northrop Grumman Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,42 %.

    Leidos Holdings
    Tagesperformance: -3,33 %
    Platz 37
    Performance 1M: -11,32 %
    Chart Leidos Holdings
    ISIN: US5253271028
    WKN: A1W5CT
    Die Leidos Holdings Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,33 %.

    Wells Fargo
    Tagesperformance: -3,28 %
    Platz 38
    Performance 1M: +5,34 %
    Chart Wells Fargo
    ISIN: US9497461015
    WKN: 857949
    Die Wells Fargo Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,28 %.

    Raymond James Financial
    Tagesperformance: -3,14 %
    Platz 39
    Performance 1M: -9,82 %
    Chart Raymond James Financial
    ISIN: US7547301090
    WKN: 875072
    Die Raymond James Financial Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,14 %.

    Airbnb Registered (A)
    Tagesperformance: -3,13 %
    Platz 40
    Performance 1M: -12,71 %
    Chart Airbnb Registered (A)
    ISIN: US0090661010
    WKN: A2QG35
    Die Airbnb Registered (A) Aktie verzeichnet heute einen Rückgang von -3,13 %.

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    Verfasst von wO Chartvergleich
    20 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Top & Flop Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.09.2026 Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US 500.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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