BERNSTEIN RESEARCH stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Gea mit "Market-Perform" und einem Kursziel von 69 Euro in die Bewertung aufgenommen. Der Anlagenbauer zeichne sich unter anderem durch relativ hohe Serviceerlöse, eine soliden Visibilität des Auftragsbestands und der Aussicht auf weitere Margensteigerungen aus, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Allerdings könne es in den kommenden zwölf Monaten an Kurstreibern mangeln./edh/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 23:44 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 15:35 / UTCHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,05 % und einem Kurs von 67,65EUR auf Tradegate (22. September 2026, 20:37 Uhr) gehandelt.





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