Pylontech nimmt die Serienproduktion von LFP-Zellen mit 588 Ah und 601 Ah für Energiespeichersysteme (ESS) auf

HEFEI, China, 22. September 2026 /PRNewswire/ -- Pylontech (688063:SH) hat am 21. September in seinem Werk in Hefei die Serienproduktion seiner prismatischen LFP-Zellen mit 588 Ah und 601 Ah für Energiespeichersysteme (ESS) aufgenommen und damit einen neuen Schritt bei der Expansion des Unternehmens in den Bereich der Energiespeicher für Großanlagen markiert.

Die intern entwickelten Zellen mit einer Kapazität von 588 Ah und 601 Ah sind für groß angelegte Energiespeicheranwendungen konzipiert und zeichnen sich durch hohe Sicherheit, lange Zyklenlebensdauer und hohe Energieeffizienz aus. Mehr als 100 MWh der neuen Zellen wurden bereits produziert, was die Fähigkeit des Unternehmens unter Beweis stellt, die neuen Produkte in großem Maßstab herzustellen. Die Zellen werden zudem in die PyOcean-Energiespeichersysteme der nächsten Generation von Pylontech mit einer Kapazität von 6,25 MWh und 8 MWh integriert, deren Projektumsetzung nun bevorsteht.

Dieser Schritt erfolgt vor dem Hintergrund, dass Pylontech seine Präsenz auf dem Markt für Energiespeicher im großen Maßstab weiter ausbaut. Das Unternehmen hat Systeme für eine wachsende Zahl von Großprojekten in China und im Ausland geliefert, darunter ein 120 MW/240 MWh-Energiespeicherprojekt in Yangzhou, Jiangsu, ein eigenständiges BESS (Batterie-Energiespeichersystem) mit 200 MW/400 MWh von in Ningxia sowie Projekte in Europa. Durch diese Projekte hat Pylontech seine Erfahrung bei der Lieferung und Inbetriebnahme groß angelegter Energiespeichersysteme erweitert.

Die neuen Zellen bieten Verbesserungen bei allen wichtigen Leistungskennzahlen, darunter Kapazität, Energiedichte, Zyklenlebensdauer und Energieeffizienz. Die Zelle mit 601 Ah erreicht eine Energiedichte von 425,8 Wh/l, eine Zyklenlebensdauer von mehr als 12.000 Zyklen und einen Wirkungsgrad von 96,5 %. Durch die höhere Kapazität verringert sich zudem die Anzahl der Zellen und Verbindungen, die innerhalb eines Speichersystems erforderlich sind, was kompaktere Systemkonstruktionen, eine effizientere Integration und eine verbesserte Wirtschaftlichkeit über den gesamten Lebenszyklus hinweg ermöglicht.

Die Produktion der neuen Zellen wird durch die intelligenten Fertigungskapazitäten von Pylontech am Standort Hefei unterstützt. Die Kernproduktionsprozesse sind zu 100 % automatisiert und werden von mehr als 120 Industrierobotern und 180 intelligenten Fertigungsanlagen unterstützt. Das Manufacturing Execution System (MES) des Unternehmens erfasst Produktions- und Qualitätsdaten während des gesamten Fertigungsprozesses und ermöglicht eine lückenlose Rückverfolgbarkeit für jede Zelle sowie eine konsistente Qualitätskontrolle.

Da die 588-Ah- und 601-Ah-Zellen nun in Serienproduktion sind, wird Pylontech seine Kompetenzen in den Bereichen Zelltechnologie, Fertigung und Systemintegration weiter ausbauen, um der weltweit steigenden Nachfrage nach Energiespeichersystemen im großen Maßstab gerecht zu werden.

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