GoDaddy Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 22.09.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -6,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +8,19 % am Vortag kommt es heute bei GoDaddy Registered (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,59 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Obwohl die GoDaddy Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,86 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um +2,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GoDaddy Registered (A) -13,60 % verloren.

Während GoDaddy Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,04 %.

GoDaddy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +2,12 % 1 Monat +10,58 % 3 Monate +35,86 % 1 Jahr -26,19 %

Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

Stand: 22.09.2026, 22:00 Uhr

Es gibt 127 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,96 Mrd.EUR € wert.

Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US 500.

Originally published on GoDaddy Resource LibraryWhat does "Your Work. Global Impact." mean to you personally? NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / September 22, 2026 / One of the things I've appreciated most in my nine years at GoDaddy is that your …

New York, New York--(Newsfile Corp. - September 21, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of common stock of GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY) between September 3, 2025 and February 24, 2026, both dates inclusive …

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von GoDaddy Registered (A)?

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,13 %. United Internet notiert im Minus, mit -3,85 %. Shopify legt um +7,44 % zu

GoDaddy Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?

Ob sich ein Einstieg bei der GoDaddy Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur GoDaddy Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.