🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.   🎁 Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsGoDaddy Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu GoDaddy Registered (A)

    Besonders beachtet!

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    GoDaddy Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 22.09.2026

    Am heutigen Handelstag muss die GoDaddy Registered (A) Aktie bisher Verluste von -6,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GoDaddy Registered (A) Aktie.

    Besonders beachtet! - GoDaddy Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 22.09.2026
    Foto: MclittleStock - stock.adobe.com

    GoDaddy ist ein führender Anbieter von Domain-Registrierung und Webhosting, bekannt für seine benutzerfreundliche Plattform und umfassenden Kundenservice. Es konkurriert mit Unternehmen wie Namecheap und Bluehost und bietet ein breites Spektrum an Online-Diensten an.

    GoDaddy Registered (A) Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 22.09.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die GoDaddy Registered (A) Aktie. Mit einer Performance von -6,59 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem Plus von +8,19 % am Vortag kommt es heute bei GoDaddy Registered (A) zu Gewinnmitnahmen, der Kurs fällt um -6,59 %. Was sollten Anleger jetzt beachten?

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu S&P 500!
    Long
    7.280,00€
    Basispreis
    4,56
    Ask
    × 14,87
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    8.285,20€
    Basispreis
    4,59
    Ask
    × 14,71
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Obwohl die GoDaddy Registered (A) Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +35,86 %.

    Geschenk Prämie Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die GoDaddy Registered (A) Aktie damit um +2,12 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +10,58 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von GoDaddy Registered (A) -13,60 % verloren.

    Während GoDaddy Registered (A) deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der US 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,04 %.

    GoDaddy Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,12 %
    1 Monat +10,58 %
    3 Monate +35,86 %
    1 Jahr -26,19 %
    Stand: 22.09.2026, 22:00 Uhr

    Informationen zur GoDaddy Registered (A) Aktie

    Es gibt 127 Mio. GoDaddy Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 10,96 Mrd.EUR € wert.

    Aktien mit extremer Performance im US 500 am 22.09.2026


    Top- und Flop-Aktien am 22.09.2026 im US 500.

    Your Work. Global Impact: Meet Mayur Jain


    Originally published on GoDaddy Resource LibraryWhat does "Your Work. Global Impact." mean to you personally? NORTHAMPTON, MA / ACCESS Newswire / September 22, 2026 / One of the things I've appreciated most in my nine years at GoDaddy is that your …

    ROSEN, LEADING TRIAL ATTORNEYS, Encourages GoDaddy Inc. Investors to Secure Counsel Before Important Deadline in Securities Class Action - GDDY


    New York, New York--(Newsfile Corp. - September 21, 2026) - WHY: Rosen Law Firm, a global investor rights law firm, reminds purchasers of common stock of GoDaddy Inc. (NYSE: GDDY) between September 3, 2025 and February 24, 2026, both dates inclusive …

    Wie entwickeln sich die Konkurrenten von GoDaddy Registered (A)?

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,22 %. Alphabet notiert im Minus, mit -1,13 %. United Internet notiert im Minus, mit -3,85 %. Shopify legt um +7,44 % zu

    GoDaddy Registered (A) Aktie: Kaufen, halten oder verkaufen?


    Ob sich ein Einstieg bei der GoDaddy Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur GoDaddy Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.


    GoDaddy Registered (A)

    -6,58 %
    +2,12 %
    +10,58 %
    +35,86 %
    -26,19 %
    +33,55 %
    +49,08 %
    +194,75 %
    +257,33 %
    ISIN:US3802371076WKN:A14QAF
    GoDaddy Registered (A) direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Weitere Unternehmensnachrichten »

    Verfasst von Markt Bote
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! GoDaddy Registered (A) Aktie mit Kurseinbruch - 22.09.2026 Am heutigen Handelstag muss die GoDaddy Registered (A) Aktie bisher Verluste von -6,59 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der GoDaddy Registered (A) Aktie.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     