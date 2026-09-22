Wacker Chemie platziert Siltronic-Aktien - Bruttoerlös bei 171 Millionen Euro
- Wacker platziert 2,2 Millionen Siltronic-Aktien
- Verkauf bringt rund 171 Millionen Euro brutto ein
- Wackers Anteil an Siltronic sinkt auf 15 Prozent
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Wacker Chemie hat seinen Anteil am Hersteller von Halbleiter-Wafern Siltronic weiter reduziert. So seien 2,2 Millionen Siltronic-Aktien zu je 77,25 Euro platziert worden, teilte das Unternehmen am Dienstag in München mit. Das bedeutet einen deutlichen Abschlag zum Xetra-Schlusskurs von 82,75 Euro. Wacker Chemie fließe dadurch ein Bruttoerlös von rund 171 Millionen Euro zu, hieß es.
Die Platzierung entspricht den Angaben zufolge 6,7 Prozent des Grundkapitals von Siltronic und reduziert den Anteil von Wacker an dem Wafer-Hersteller auf rund 15 Prozent. Die Aktien wurden im Rahmen einer Privatplatzierung in Form eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens ausschließlich an qualifizierte Anleger und internationale institutionelle Anleger veräußert.
"Wir sind mit der Entwicklung von Siltronic weiterhin sehr zufrieden und unterstützen die Strategie des Unternehmens. Der Erlös aus dieser Transaktion stärkt unsere Finanzlage weiter und schafft zusätzlichen Spielraum, um in künftiges Wachstum zu investieren", kommentierte Konzernchef Christian Hartel die Transaktion./nas
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SILTRONIC AG Aktie
Die SILTRONIC AG Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,67 % und einem Kurs von 88,48 auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SILTRONIC AG Aktie um +23,47 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,04 %.
Die Marktkapitalisierung von SILTRONIC AG bezifferte sich zuletzt auf 2,59 Mrd..
SILTRONIC AG zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5000 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 105,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 90,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +14,83 %/+53,11 % bedeutet.