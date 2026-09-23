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    Expertentreffen zu Extremwetter startet

    Für Sie zusammengefasst
    • Extremwetter häufen sich durch den Klimawandel
    • Rund 16.000 Menschen starben durch die Hitze
    • Forscher diskutieren Extremwetter in Hamburg
    Expertentreffen zu Extremwetter startet
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    HAMBURG (dpa-AFX) - Hitzewellen und andere Extremwetter-Ereignisse häufen sich nach Angaben von Meteorologen im Zuge des Klimawandels. Infolge von Hitze sind in diesem Sommer in Deutschland nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts rund 16.000 Menschen gestorben. Um über solche Entwicklungen zu diskutieren, treffen sich am Mittwoch (9.30 Uhr) Forscher und Meteorologen zum 16. Extremwetterkongress in Hamburg. Zur Eröffnung des dreitägigen Kongresses spricht Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD) als Schirmherr.

    Die jährliche Konferenz wird vom Klimaexperten Frank Böttcher veranstaltet. Das Interesse an Extremwetter ist nach Angaben der Organisatoren in diesem Jahr auf einem Höchststand. Es hätten sich zu der Fachtagung rund 1.000 Besucherinnen und Besucher angemeldet./ton/DP/mis






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