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    Linnemann und Pistorius stellen sich Fragen im Bundestag

    Für Sie zusammengefasst
    • Linnemann stellt sich erstmals den Abgeordneten
    • Debatte über Wartezeiten und gleiche Versorgung
    • Pistorius gibt Auskunft, Linke in Berlin Thema
    Linnemann und Pistorius stellen sich Fragen im Bundestag
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Im Bundestag stellt sich am Mittwoch erstmals der neue Gesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) Fragen der Abgeordneten. Die Debatte um Wartezeiten auf Facharzttermine hat nach Äußerungen von Kanzler Friedrich Merz (CDU) über ein Gerechtigkeitsproblem zwischen gesetzlich und privat Versicherten wieder Fahrt aufgenommen. In der Regierungsbefragung soll außerdem Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) Auskunft geben.

    In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der AfD-Fraktion soll der Bundestag am Nachmittag auch über jüngste Entwicklungen nach dem Sieg der Linkspartei bei der Wahl zum Berliner Landesparlament debattieren. Hintergrund sind demnach Fälle von Antisemitismus sowie der Besuch eines Clan-Mitglieds und eines propalästinensischen Aktivisten auf einer Wahlparty der Linken./sam/DP/mis






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