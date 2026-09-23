Handel
Billiganbieter werden mit Zöllen nicht gestoppt
- HDE warnt vor anhaltender Flut von Billigpaketen
- Zollfreigrenze zeigt Wirkung, doch Pakete bleiben
- Neue Gebühren reichen laut HDE nicht gegen Temu
BERLIN (dpa-AFX) - Der Handelsverband Deutschland (HDE) warnt auch nach dem Wegfall der Zollfreigrenze vor einer andauernden Flut von Billigpaketen aus Ländern außerhalb der EU. "Temu, Shein und wie sie alle heißen werden sich anpassen, und sie werden weitermachen", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth dem Nachrichtenportal "t-online".
Die Abschaffung der Zollfreigrenze von 150 Euro für Warensendungen aus Nicht-EU-Staaten im vergangenen Juli zeige zwar Wirkung. Frankreich melde bereits 30 bis 40 Prozent weniger Sendungen. "Aber wir reden immer noch über Millionen und Abermillionen Pakete", sagte Genth. Für Deutschland gebe es noch keine Zahlen.
Genth sieht keinen Grund, warum die Entwicklung hierzulande anders verlaufen sollte. Doch selbst bei einem Rückgang um ein Drittel gehe es weiterhin um Hunderttausende Pakete täglich. "Wir treffen das Geschäftsmodell etwas, doch Shein und Temu stoppen wir so leider nicht."
Seit Juli wird auch auf günstige Waren aus dem Ausland Zoll fällig. Pro Warengruppe in der Sendung werden pauschal drei Euro berechnet. Dafür sind eigentlich die Verkäufer oder Importeure verantwortlich. Manche Händler reichen die Zollpauschale aber an Verbraucher weiter, die nun mehr zahlen müssen. Von November an wird zudem für Pakete mit billiger Online-Ware in der EU eine Bearbeitungsgebühr fällig, deren Höhe die EU-Kommission noch festlegen muss.
Genth rechnet mit zwei Euro Gebühr pro Paket. "Fünf Euro, mein Gott - da hätten wir uns deutlich mehr vorgestellt", sagte er dazu. Weitere Maßnahmen seien notwendig, um die von ihm kritisierten Wettbewerbsverzerrungen zu beenden. Der Verbandsmanager fordert unter anderem eine zentrale Marktaufsicht für Anbieter aus Drittstaaten./brd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Amazon Aktie
Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,34 % und einem Kurs von 255,0 auf Nasdaq (23. September 2026, 02:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Amazon Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 328,29USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 305,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 365,00USD was eine Bandbreite von +19,62 %/+43,15 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Amazon - 906866 - US0231351067
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Ray Dalio mag recht haben, dass die investierten Summen zu groß sind. Er mag auch recht haben, dass Nvidia beim Platzen der Blase massiv unter Druck geraten könnte.
Ehrlich gesagt sehe ich jedoch nur wenige Probleme für Microsoft, Alphabet oder auch Amazon. Warum? Weil diese Unternehmen auch unabhängig von KI enorme Gewinne erwirtschaften und selbst ohne weitere Investitionen weiterhin massive positive Cashflows erzielen würden.
In dem Moment, in dem die Investitionen in KI-Rechenzentren reduziert oder sogar gestoppt werden, würden die Cashflows förmlich explodieren. Dann würde man erst erkennen, wie niedrig die Bewertung dieser Unternehmen tatsächlich ist. Die Folge könnten massiv steigende Aktienkurse sein.
Natürlich ist das investierte Kapital bereits gebunden und wird in den kommenden Jahren schrittweise abgeschrieben. Dem stehen jedoch auch erhebliche Umsätze aus den Rechenzentren gegenüber.
Einen Aspekt sehe ich allerdings kritisch: Sollte ein großes Unternehmen wie Anthropic oder OpenAI insolvent werden, könnten folgende Effekte eintreten:
- Auf der einen Seite würde ein erheblicher Teil der Kundennachfrage wegfallen, den diese Unternehmen heute erzeugen.
- Auf der anderen Seite halten die Hyperscaler beträchtliche Beteiligungen an diesen KI-Unternehmen. Diese Beteiligungen müssten dann abgeschrieben oder zumindest deutlich im Wert reduziert werden.
Was die Zukunft bringt, werden wir sehen. Ich selbst bleibe definitiv in Amazon, Alphabet und Microsoft investiert. In OpenAI, Anthropic oder auch Nvidia würde ich hingegen keinen Cent investieren. Aber das ist lediglich mein persönlicher Ansatz.
https://www.manager-magazin.de/unternehmen/tech/amazon-onlinehaendler-wegen-moeglicher-preismanipulation-bei-werbung-verklagt-a-ba5decdf-d6d8-4e91-a375-2a3fd1e822bf
hast vollkommen recht + amazon aktuell mit 20% im plus ( gekauft vor ca. 1 jahr )ist sogar mit weniger alls 10 prozent präsent ..der rest besteht aus Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/675/board/20250810114704-screenshot-2025-08-10-at-11-46-19-musterdepot-mei.png + das seit knapp 5 jahren oder so ....