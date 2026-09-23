Verdi
Spritpreisdeckel kommt zu spät
- Verdi fordert einen schnellen Preisdeckel für Sprit
- Konzerne profitieren weiter von hohen Übergewinnen
- Gezielte Hilfen für kleine Einkommen statt Tankrabatt
BERLIN (dpa-AFX) - Vom Staat mitbestimmte Höchstpreise für Benzin und Diesel kommen aus Sicht der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi zu spät. "Warum um alles in der Welt soll es noch Monate dauern, bis es zu einem Preisdeckel für Sprit kommt? Bis dahin verdienen sich die Mineralölkonzerne weiter dumm und dusselig", sagte der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Außerdem gehe niemand an die Übergewinne dieser Konzerne heran.
Der von Oktober bis Dezember geplante Tankrabatt, eine Senkung der Energiesteuer, gehe zulasten der Steuerzahler. "Auch würde man sich eine Lösung wünschen, die nicht nach dem Gießkannenprinzip funktioniert", fügte Werneke hinzu. Besser wären aus seiner Sicht gezielte Unterstützungen für Bezieher niedriger bis mittlerer Einkommen./brd/DP/zb
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Öl (Brent) - 967740 - XC0009677409
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Öl (Brent). Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
ne interessante Meinung zu Öl... die ich durchaus teile und daher immer mal wieder kleine Posis selektiv zukaufe...
>> Externen Inhalt hier
Saudi Arabien liefert kein Öl mehr nach Deutschland, zunächst für den Oktober und wahrscheinlich
>> Externen Inhalt hier ansehen <<
Ein Interview mit dem ehem. Stabschef von des Außenminister Colin Powell der USA zur Kampmoral der Saudis und Hutis.