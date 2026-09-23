Trotz Bargeldliebe
Deutschland holt beim Digitalzahlen auf
- Deutschland holt beim digitalen Bezahlen langsam auf
- Pro Kopf bleiben deutsche Zahlungen unter EU-Niveau
- Bargeld bleibt beliebt digitale Zahlungen wachsen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutschland liegt im internationalen Vergleich beim digitalen Bezahlen zurück, holt aber laut einer Studie auf. 2025 wurden hierzulande im Schnitt rund 300 elektronische Zahlungen pro Kopf getätigt, zeigt eine Analyse der Boston Consulting Group (BCG), die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.
Das sei deutlich weniger als im EU-Durchschnitt (rund 400) und den nordeuropäischen Ländern Norwegen, Dänemark, Schweden und Finnland mit etwa 700. Allerdings wachse die Zahl der Pro-Kopf-Transaktionen in Deutschland mit rund 10 Prozent stärker als im EU-Schnitt (8 Prozent). Die BCG analysiert dabei alle elektronischen Zahlungen von Verbrauchern inklusive Kartenzahlungen. Ausgenommen sind Bargeld, Schecks und papierbasierte Überweisungen.
"Die Deutschen holen beim digitalen Bezahlen zwar auf, bleiben dem Bargeld aber weiterhin treu", sagt Markus Ampenberger, BCG-Experte für Zahlungsverkehr und Co-Autor der Studie. Der Abstand zu den nordischen Ländern bleibe groß.
Auch Kartenzahlungen nehmen zu
Auch bei Kartenzahlungen allein betrachtet hole Deutschland auf. 2025 gab es laut BCG hierzulande im Schnitt 196 Kartentransaktionen pro Kopf. Auch das ist im Ländervergleich wenig: Im gesamten deutschsprachigen Raum mit Österreich und der Schweiz waren es 216 Kartenzahlungen, in der EU 327 und den nordischen Ländern 539. In den USA gab es sogar 647 Kartentransaktionen pro Kopf.
Die Zahl der Kartenzahlungen pro Kopf in Deutschland stieg aber zum Vorjahr um 11,3 Prozent - stärker als in der EU (7,9 Prozent), den nordischen Ländern und den USA.
Grundlage der Studie, die zum 24. Mal veröffentlicht wurde, sind elektronische Zahlungen von Verbrauchern ab 15 Jahren. Dabei stützt sich BCG maßgeblich auf Daten der Europäischen Zentralbank.
Bargeld in Deutschland beliebt
Bargeld ist in Deutschland traditionell beliebt, doch die Nutzung wandelt sich: 2025 bezahlten die Menschen ihre Einkäufe laut Bundesbank öfter digital als mit Bargeld. Demnach waren 55 Prozent der Transaktionen bargeldlos. Mit Scheinen und Münzen zahlen vor allem Ältere und Menschen mit wenig Einkommen oder digitaler Erfahrung.
Nach dem Willen von Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) sollen Geschäfte und Restaurants künftig zusätzlich zu Bargeld auch digitale Zahlungen mit Karte oder Handy akzeptieren müssen. Ziel des Finanzministeriums ist, dass ein Gesetzesentwurf noch dieses Jahr im Kabinett beschlossen und 2027 umgesetzt wird./als/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur PayPal Aktie
Die PayPal Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,69 % und einem Kurs von 32,83 auf Lang & Schwarz (22. September 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der PayPal Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Mal abwarten was unser Finanzamt Minister heute hinbekommen wird. Habe diesbezüglich keine große Hoffnung
Moin,
Die Wahrscheinlichkeit eines höheren Angebots durch UniCredit ist realistisch, aber sie hängt von drei Bedingungen ab, die alle gleichzeitig erfüllt sein müssen. UniCredit wird nur dann mehr zahlen, wenn sie dadurch die Kontrolle über die Commerzbank gewinnen können. Kontrolle ist für UniCredit der eigentliche Wert: Sie bringt Marktanteile im deutschen Privat- und Firmenkundengeschäft, eröffnet Zugang zum Mittelstand und ermöglicht milliardenschwere Synergien durch IT‑Zusammenlegung, Filialabbau und Effizienzgewinne. Ohne Kontrolle wäre ein höheres Angebot für UniCredit wirtschaftlich sinnlos – es wäre nur ein teures Minderheiteninvestment.
Der zweite Faktor ist die Politik. Der Bund hält rund 15 % der Commerzbank und ist damit der entscheidende Gatekeeper. Wirtschaftlich betrachtet spricht vieles dafür, dass Deutschland seinen Anteil veräußert: Der Staat braucht Geld, die Commerzbank ist kein strategisches Asset, und die EU‑Institutionen unterstützen die Bildung größerer europäischer Banken. Politisch jedoch kann der Bund blockieren – aus Angst vor einem „Ausverkauf deutscher Banken“, wegen Gewerkschaften, Lobbydruck oder Wahlzyklen. Nur wenn der Bund signalisiert, dass er verkaufsbereit ist, wird UniCredit überhaupt ein höheres Angebot in Erwägung ziehen.
Der dritte Faktor ist der UniCredit‑Kurs. Auch wenn der Kurs schwanken kann, bleibt er ein zentraler Hebel: Das Umtauschverhältnis von 0,485 UniCredit‑Aktien je Commerzbank‑Aktie bedeutet, dass ein hoher UniCredit‑Kurs das Angebot automatisch wertvoller macht. Je höher UniCredit steht, desto weniger zusätzlichen finanziellen Aufwand braucht Orcel, um ein verbessertes Angebot attraktiv erscheinen zu lassen. Ein starker UniCredit‑Kurs macht ein höheres Angebot also leichter finanzierbar und politisch besser vermittelbar.
Erst wenn alle drei Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind – UniCredit will Kontrolle, der Bund blockiert nicht, und der UniCredit‑Kurs bleibt stark – wird ein höheres Angebot wahrscheinlich. Fehlt nur eine dieser Bedingungen, wird UniCredit keinen Cent mehr zahlen. Deshalb ist ein höheres Angebot zwar realistisch, aber kein Automatismus. Es ist ein Dreifach‑Trigger: Strategie, Politik und Markt müssen gleichzeitig passen.