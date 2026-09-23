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    Kfz-Teile-Händler aus den USA

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    AutoZone-Aktie: Bester Börsentag seit mehr als zwei Jahren

    AutoZone hat mehr verdient als erwartet, doch der Umsatz und das Filialgeschäft blieben hinter den Prognosen zurück. Trotzdem legt die Aktie kräftig zu. Was Anleger feiern, hat jedoch auch seine Kehrseite.

    Kfz-Teile-Händler aus den USA - AutoZone-Aktie: Bester Börsentag seit mehr als zwei Jahren
    Foto: Christopher Beckett - Sipa USA

    Der US-Autoteilehändler AutoZone sorgte am Dienstag für eine Überraschung an der Wall Street. Im US-Handel stieg das Papier zeitweise um 5,9 Prozent auf 2.967,69 US-Dollar. Damit steuert es auf den stärksten Tagesgewinn seit dem 27. Februar 2024 zu. Die Aktie schloss mit einem Plus von 3,26 Prozent an der New York Stock Exchange (NYSE). 

    Der Grund für die Kauflaune liegt beim Gewinn. Im vierten Geschäftsquartal, das am 29. August endete, verdiente AutoZone 56,05 US-Dollar je Aktie. Analysten hatten laut FactSet lediglich 54,08 US-Dollar erwartet, im Vorjahr waren es 48,71 US-Dollar. Anleger richteten ihr Augenmerk offenbar vor allem auf diesen Vorsprung gegenüber der Prognose.

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    Beim Geschäft mit Autoteilen fällt das Bild weniger glänzend aus. Zwar wuchs der Umsatz um 5,6 Prozent auf 6,59 Milliarden US-Dollar, er verfehlte jedoch die erwarteten 6,7 Milliarden US-Dollar. Die Umsätze der seit mindestens einem Jahr geöffneten Filialen legten konzernweit währungsbereinigt nur um 1,5 Prozent zu. Die Wall Street hatte mit 3,8 Prozent gerechnet.

    Konzernchef Phil Daniele zeigte sich dennoch zuversichtlich: AutoZone habe das Quartal mit ordentlich Momentum beendet und blicke optimistisch auf die Umsatzentwicklung im neuen Geschäftsjahr. Zugleich räumte das Management ein schwieriges Verkaufsumfeld ein. Finanzchef Jamere Jackson berichtete von schwachen Kundentransaktionen, da die Verbraucher sowohl in der Branche als auch im Alltag hohe Preise spürten.

    Die Erleichterung folgt auf eine Durststrecke: Bis zum Montagsschluss hatte die Aktie seit Jahresbeginn 17 Prozent eingebüßt, allein im September 6,3 Prozent. Ob die Belebung zum Quartalsende ausreicht, um auch beim Filialumsatz wieder an die Erwartungen anzuschließen, bleibt offen.

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Autozone Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,26 % und einem Kurs von 2.895USD auf NYSE (23. September 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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