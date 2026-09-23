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    DAX-FLASH

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    Leitindex nimmt Vortageshoch ins Visier - Iran und USA verhandeln

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax nimmt bei fallenden Ölpreisen erneut Anlauf
    • USA und Iran verhandeln erstmals seit Monaten wieder
    • Brent-Preis fällt nach Entspannung unter 100 Dollar
    DAX-FLASH - Leitindex nimmt Vortageshoch ins Visier - Iran und USA verhandeln
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei fallenden Ölpreisen steuert der Dax am Mittwoch nochmals sein Vortageshoch bei 25.783 Punkten an. Der Broker IG taxierte den Leitindex rund zweieinhalb Stunden vor dem Xetra-Handelsstart knapp ein halbes Prozent höher auf 25.700 Punkte. Tags zuvor hatte sich die Dax-Erholung exakt an seiner 50-Tage-Linie festgelaufen, und letztlich hatte er kaum verändert geschlossen.

    Für frischen Schwung sorgt nun, dass erstmals seit Monaten wieder Vertreter der Kriegsparteien USA und Iran zu Verhandlungen zusammengekommen sind. Neben Frieden hoffen die Anleger vor allem auf eine deutliche Entspannung am Ölmarkt. Die Sorge über die Folgen einer längeren Blockade von Öllieferungen durch die Straße von Hormus hatte den Preis für Rohöl der Sorte Brent in der vergangenen Woche noch zeitweise bis an die Marke von 110 Dollar getrieben. Inzwischen liegt der Preis wieder klar unter 100 Dollar.

    Für gute Laune sorgt auch der Blick auf den Nasdaq 100 . Dieser kletterte am Dienstag erstmals seit Juni wieder auf ein Rekordhoch./ag/zb






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