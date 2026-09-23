Sicherheitslandung in Düsseldorf

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Ein Flugzeug der Airline Eurowings hat am Düsseldorfer Flughafen kurz nach seinem Start eine Sicherheitslandung hingelegt. Wie ein Sprecher von Eurowings auf Nachfrage mitteilte, wurde am Nachmittag, kurz nach dem Start der Maschine in Richtung Brindisi (Italien), eine leichte Rauchentwicklung festgestellt. Daraufhin sei der mit 144 Passagieren besetzte Flieger vorsorglich umgedreht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.

Wie ein Sprecher des Flughafens am Abend mitteilte, war das Flugzeug der Lufthansa-Tochter um 16.53 Uhr gestartet und um 17.05 Uhr wieder in Düsseldorf gelandet. Es stand demnach zunächst auf der Südbahn des Flughafens. Die Passagiere konnten die Maschine demnach über die mobile Treppe auf dem Rollfeld verlassen und wurden mit Bussen ins Terminal gebracht. Wie der Eurowings-Sprecher weiter mitteilte, wird das Flugzeug derzeit noch technisch untersucht.