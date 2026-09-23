JPMORGAN stuft BP auf 'Overweight'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Sanierung der Bilanz sei ein nicht diskutabler Startpunkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Und ab dem zweiten Halbjahr rechnet er mit einem deutlichen Schuldenabbau, der BP 2027 auf das Verschuldungsniveau der Konkurrenz zurückführen dürfte - und das selbst bei einem Brent-Preis von nicht mehr als 75 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Nordsee-Öl deutlich höher, was die Rechnung für BP laut Lofting klar verbessert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 6,264EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,75
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: BP
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 6,75
Kursziel alt: 5,5
Währung: GBP
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte