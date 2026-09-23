KWS SAAT: Stark durch schwieriges Marktumfeld – Zahlen 2025/26
Trotz Umsatzrückgang behauptet KWS in einem schwierigen Agrarmarkt seine Stärke, steigert Ergebnis und Dividende und baut die Verschuldung fast vollständig ab.
Foto: Swen Pförtner - picture alliance/dpa
- KWS erzielte 2025/2026 einen Umsatz von 1,63 Mrd. €, 3 % weniger als im Vorjahr; organisch betrug der Rückgang 1 % – vor allem wegen kleinerer Anbauflächen bei Zuckerrüben und Mais.
- Die Profitabilität blieb trotz des schwierigen Marktumfelds stabil: Die EBITDA-Marge lag inklusive eines Sondereffekts bei 21,1 %, bereinigt bei 19,3 %. Das Ergebnis je Aktie stieg um 13,1 % auf 4,80 €.
- Der freie Cashflow blieb mit 122,5 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau. Gleichzeitig wurde die Nettoverschuldung von 61,6 Mio. € auf 8,7 Mio. € nahezu vollständig abgebaut; die Eigenkapitalquote stieg auf 61,2 %.
- KWS will die Dividende für 2025/2026 von 1,25 € auf 1,30 € je Aktie erhöhen. Die vorgeschlagene Ausschüttungsquote beträgt rund 29 %.
- Strategisch erzielte KWS Fortschritte: Die Marktpositionen bei wichtigen Kulturarten wurden gefestigt, der Rapsbereich deutlich ausgebaut und weltweit erneut mehr als 500 neue Sorten zugelassen.
- Für 2026/2027 erwartet KWS bei einer Erholung der Agrarmärkte ein organisches Umsatzwachstum von etwa 3 % und eine EBITDA-Marge zwischen 19 und 20 %.
Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Jahresfinanzbericht, bei KWS SAAT ist am 23.09.2026.
Der Kurs von KWS SAAT lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 78,10EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
16 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 76,80EUR das entspricht einem Minus von -1,66 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.437,34PKT (+1,14 %).
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