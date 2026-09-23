JPMORGAN stuft Totalenergies auf 'Neutral'
Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Totalenergies nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 83 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die langfristigen Fundamentaldaten der Franzosen sein völlig intakt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag in seinem Kommentar zur Ölbranche. Auch mit Blick auf den Investorentag in der kommenden Woche macht er sich keine Sorgen. Lofting sieht aber durch die hartnäckigen Probleme in der Straße von Hormuz Risiken für die Barmittelzuflüsse. Denn seine aktuellen Schätzungen für das vierte Quartal basierten darauf, dass keine Förderanlagen ausfielen. Lofting rät zur Umschichtung in BP und lobt hier in einer separaten Studie die Schuldenabbau-Story./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 78,49EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:14 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Matthew Lofting
Analysiertes Unternehmen: Totalenergies
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 83
Kursziel alt: 83
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte