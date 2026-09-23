JPMorgan hebt BP auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 675 Pence

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 6,295 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3336. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -20,93 %/+10.969,82 % bedeutet.