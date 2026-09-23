ANALYSE-FLASH
JPMorgan hebt BP auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 675 Pence
- JPMorgan hebt BP-Kursziel auf 675 Pence an
- JPMorgan stuft BP von Neutral auf Overweight hoch
- Stark sinkende Schulden erwartet, selbst bei 75 Dollar
NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Sanierung der Bilanz sei ein nicht diskutabler Startpunkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Und ab dem zweiten Halbjahr rechnet er mit einem deutlichen Schuldenabbau, der BP 2027 auf das Verschuldungsniveau der Konkurrenz zurückführen dürfte - und das selbst bei einem Brent-Preis von nicht mehr als 75 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Nordsee-Öl deutlich höher, was die Rechnung für BP laut Lofting klar verbessert./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST
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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 6,295 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3336. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -20,93 %/+10.969,82 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 675 Euro
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?? Wer hat denn hier was Scheixxe gefunden?