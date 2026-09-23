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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan hebt BP auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 675 Pence

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan hebt BP-Kursziel auf 675 Pence an
    • JPMorgan stuft BP von Neutral auf Overweight hoch
    • Stark sinkende Schulden erwartet, selbst bei 75 Dollar
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan hebt BP auf 'Overweight' - Ziel hoch auf 675 Pence
    Foto: StockMarketVisuals - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BP von 550 auf 675 Pence angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Sanierung der Bilanz sei ein nicht diskutabler Startpunkt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag. Und ab dem zweiten Halbjahr rechnet er mit einem deutlichen Schuldenabbau, der BP 2027 auf das Verschuldungsniveau der Konkurrenz zurückführen dürfte - und das selbst bei einem Brent-Preis von nicht mehr als 75 Dollar. Aktuell liegt der Preis für das Nordsee-Öl deutlich höher, was die Rechnung für BP laut Lofting klar verbessert./rob/ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 17:45 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 6,295 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:23 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3336. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,6200 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,8750GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 700,00GBP was eine Bandbreite von -20,93 %/+10.969,82 % bedeutet.


    Rating: Overweight
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 675 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 675,00£, was eine Steigerung von +12346,99% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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    Community Beiträge zu BP - 850517 - GB0007980591

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über BP. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starke Kopplung der BP-Aktie an den Ölpreis und die Frage, ob sie eher zum Trading als zum langfristigen Halten geeignet ist. Einige erwarten wegen Schuldentilgung, möglicher höherer Ölpreise und kriegsbedingter Raffinerieausfälle steigende Kurse. Andere sehen BP strategisch geschwächt: Fokus auf Öl und Gas, gestoppte Windparkpläne sowie Verkäufe von Raffinerien und Nordseegeschäft. Als Marken werden 4,50 Euro zum Kauf und über 6 Euro zum Verkauf diskutiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber BP eingestellt.

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    dpa-AFX
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