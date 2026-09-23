JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Obwohl sich die Aussichten für die Preise im Vergleich zu vor einem Jahr klar verschlechtert hätten, bleibe der Rückversicherer für seine Positionierung und Pläne zuversichtlich, schrieb Philip Kett am Dienstag nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 503,4EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philip Kett

Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 600

Kursziel alt: 600

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



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