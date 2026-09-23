JEFFERIES stuft MUNICH RE auf 'Hold'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Munich Re mit einem Kursziel von 600 Euro auf "Hold" belassen. Obwohl sich die Aussichten für die Preise im Vergleich zu vor einem Jahr klar verschlechtert hätten, bleibe der Rückversicherer für seine Positionierung und Pläne zuversichtlich, schrieb Philip Kett am Dienstag nach Gesprächen mit dem Management./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 16:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Münchener Rück Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 503,4EUR auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:24 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 600
Kursziel alt: 600
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Philip Kett
Analysiertes Unternehmen: MUNICH RE
Aktieneinstufung neu: neutral
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Kursziel alt: 600
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