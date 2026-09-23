KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang wieder wachsen

Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 158,4 Millionen Euro nach 140 Millionen. Die Dividende soll um fünf Cent auf 1,30 Euro je Aktie steigen./mne/jha/

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie

Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,42 % und einem Kurs von 74,65 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.

Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +8,03 %/+26,04 % bedeutet.