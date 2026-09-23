KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang wieder wachsen
- KWS Saat plant nach Rückgang drei Prozent Wachstum
- Ebitda-Marge soll künftig 19 bis 20 Prozent betragen
- Ebitda sinkt leicht auf 343,1 Millionen Euro
EINBECK (dpa-AFX) - KWS Saat will nach einem Umsatzrückgang im abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 (Ende Juni) wieder wachsen. Auf vergleichbarer Basis, also ohne Währungs- und Portfolioeffekte, sollen die Erlöse um rund drei Prozent zulegen, teilte der Saatguthersteller am Mittwoch in Einbeck mit. Das ist das untere Ende des Umsatzziels für 2028. Im vergangenen Geschäftsjahr schrumpfte der organische Erlös des SDax -Konzerns um ein Prozent auf 1,63 Milliarden Euro.
Vom Umsatz sollen als operatives Ergebnis (Ebitda) 19 bis 20 Prozent hängen bleiben. Im Geschäftsjahr bis Ende Juni betrug die operative Marge 21,1 Prozent. Darin enthalten war allerdings ein positiver Sondereffekt von 29 Millionen Euro aus dem Verkauf von Lizenzrechten im Rahmen des Verkaufs des nordamerikanischen Maisgeschäftes. Bereinigt um diesen Effekt ging die Marge von 20,4 auf 19,3 Prozent zurück.
Das operative Ergebnis (Ebitda) sank um 2,1 Prozent auf 343,1 Millionen Euro. Unter dem Strich blieb ein Gewinn von 158,4 Millionen Euro nach 140 Millionen. Die Dividende soll um fünf Cent auf 1,30 Euro je Aktie steigen./mne/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur KWS SAAT Aktie
Die KWS SAAT Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -4,42 % und einem Kurs von 74,65 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:29 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der KWS SAAT Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
KWS SAAT zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,2500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6300 %.
Die letzten 3 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 80,33EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 91,00EUR was eine Bandbreite von +8,03 %/+26,04 % bedeutet.