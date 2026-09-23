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    Pyrum Innovations: Das zeigen die Halbjahreszahlen 2026

    Trotz kräftigem Umsatzsprung im ersten Halbjahr 2026 bleibt Pyrum hinter den eigenen Zielen zurück – technische Probleme bremsen die neue Anlage in Dillingen aus.

    Pyrum Innovations: Das zeigen die Halbjahreszahlen 2026
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • Umsatz im ersten Halbjahr 2026 um 37,6 % auf 1,743 Mio. € gestiegen (H1 2025: 1,267 Mio. €), jedoch unter den Erwartungen wegen des verzögerten Hochlaufs der Mahl- und Pelletieranlage in Dillingen.
    • Das EBITDA lag bei -4,358 Mio. €, das EBIT bei -6,297 Mio. € und das Konzernperiodenergebnis bei -7,003 Mio. €; die Liquidität sank zum 30. Juni 2026 auf 6,102 Mio. € (Ende 2025: 17,006 Mio. €).
    • Die neue Anlage erreicht derzeit nur bis zu 1.250 kg/h statt der garantierten 1.650 kg/h. Ursache ist voraussichtlich die Förderung des gemahlenen Materials; der Lieferant arbeitet an technischen Lösungen.
    • Pyrum hat die Prognose für 2026 gesenkt: Umsatz nun 4,2–5,3 Mio. € statt 6,5–9,5 Mio. €, Gesamtleistung 11–14 Mio. € statt 12–18 Mio. € und EBIT von -10 bis -12,5 Mio. € statt -8 bis -10,5 Mio. €.
    • Zur teilweisen Kompensation der Minderproduktion wurde ein 24-Stunden-Betrieb für zunächst zwei Monate genehmigt. Bis Ende September soll eine dritte Schicht aufgebaut werden; die verlorene Produktionszeit kann jedoch nicht vollständig aufgeholt werden.
    • Für das schwedische Projekt mit GreenTech Recycling Tires AB liegt eine Förderzusage über 24 Mio. € vor. Die geplante Thermolyseanlage soll jährlich 22.700 Tonnen Altreifen recyceln und spätestens im ersten Quartal 2027 Fahrt aufnehmen.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung des Halbjahresabschlusses 2026 inkl. Webcast für Analysten, Investoren und Pressevertreter, bei Pyrum Innovations ist am 23.09.2026.

    Der Kurs von Pyrum Innovations lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 26,20EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,77 % im Plus.


    Pyrum Innovations

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