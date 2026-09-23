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    ANALYSE-FLASH

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    JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel bleibt 83 Euro

    Für Sie zusammengefasst
    • JPMorgan stuft Totalenergies auf Neutral herab
    • Das Kursziel bleibt unverändert bei 83 Euro
    • Hormus-Probleme bremsen Barmittelzuflüsse
    ANALYSE-FLASH - JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel bleibt 83 Euro
    Foto: Bert de Boer - stock.adobe.com

    NEW YORK (dpa-AFX) - Die US-Bank JPMorgan hat die Aktien von Totalenergies nach ihrem guten Lauf bei einem unveränderten Kursziel von 83 Euro von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Die langfristigen Fundamentaldaten der Franzosen sein völlig intakt, schrieb Matthew Lofting am Dienstag in seinem Kommentar zur Ölbranche. Auch mit Blick auf den Investorentag in der kommenden Woche macht er sich keine Sorgen. Lofting sieht aber durch die hartnäckigen Probleme in der Straße von Hormuz Risiken für die Barmittelzuflüsse. Denn seine aktuellen Schätzungen für das vierte Quartal basierten darauf, dass keine Förderanlagen ausfielen. Lofting rät zur Umschichtung in BP und lobt hier in einer separaten Studie die Schuldenabbau-Story./ag/gl

    Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 18:48 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.09.2026 / 00:15 / BST

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

    Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 77,52 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um -4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.

    Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 177,20 Mrd..

    TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,2260. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+22,32 % bedeutet.


    Rating: Neutral
    Analyst: JPMorgan
    Kursziel: 83 Euro

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 83,00, was eine Steigerung von +6,21% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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