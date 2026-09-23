JPMorgan senkt Totalenergies auf 'Neutral' - Ziel bleibt 83 Euro

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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur TotalEnergies Aktie

Die TotalEnergies Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,24 % und einem Kurs von 77,52 auf Lang & Schwarz (23. September 2026, 07:39 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der TotalEnergies Aktie um -4,18 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,86 %.

Die Marktkapitalisierung von TotalEnergies bezifferte sich zuletzt auf 177,20 Mrd..

TotalEnergies zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,2260. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,4700 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 78,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von +0,43 %/+22,32 % bedeutet.